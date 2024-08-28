教宗前往羅馬聖奧斯定堂祈禱，向聖人的母親聖婦莫尼加致敬

教宗在聖婦莫尼加紀念日當天，離開梵蒂岡前往羅馬市區的聖奧斯定堂祈禱，那裡保存著聖奧斯定的母親、聖婦莫尼加的遺骸。

（梵蒂岡新聞網）8月27日是聖婦莫尼加紀念日。教宗方濟各於當天下午前往羅馬市區的聖奧斯定堂，向這位教會聖人的母親、聖婦莫尼加致敬。聖座新聞室通過Telegram通訊軟件指出，教宗“前往羅馬的聖奧斯定堂，在保存著聖婦莫尼加的小聖堂停留祈禱片刻”。

貼文稱，教宗也在“朝聖者聖母像前”停留片刻，他在離開聖堂前，“問候了在場的奧斯定會會士、修女和朝聖人士，之後返回梵蒂岡”。

當天下午，教宗來到聖奧斯定堂時，受到奧斯定會會士的迎接，並與他們進行了短暫交談。當時也在場的該修會秘書長迪萊爾尼亞（Pasquale Di Lernia）神父向本新聞網講述說，在與教宗交談中，“我們保證為他、他的牧職，尤其是為整個教會祈禱。教宗點頭表示感謝，並要我們持續為這些意向祈禱”。

教會於8月27日紀念聖婦莫尼加、28日紀念聖奧斯定。教宗的這次造訪給奧斯定會的慶祝活動帶來了什麼？迪萊爾尼亞神父對此表示，“他堅定我們的信德，他是整個教會的牧人，也堅定我們對聖婦莫尼加和聖奧斯定的虔誠敬禮。聖婦莫尼加是一位堅忍不拔的女性，就如現今的許多母親那樣，是一位在子女的生活中占重要地位的女性。聖莫尼加教導我們，上主聆聽謙卑者的祈禱”。迪萊爾尼亞神父深信，教宗在祈禱中為教會和全人類的福祉，尤其是為世界的和平作了祈求。而聖婦莫尼加正是一位熱愛和平的女性，她有促進和平的方法和能力。

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