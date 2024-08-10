教宗方濟各：將希望的信息傳給中國人民，他們是希望的大師

教宗方濟各在接受耶穌會中華省媒體的專訪中指出，中華民族是“偉大的民族”，因而“不要糟蹋自己的遺產”，而應“耐心地將這遺產傳承下去”。教宗也表示願意前往這個亞洲國家，尤其希望來到佘山聖母朝聖地。

（梵蒂岡新聞網）“希望的信息”和對全體中國人民的祝福，這是教宗方濟各5月24日在宗座大樓的圖書館接受耶穌會中華省通傳中心主任謝神父專訪的中心思想，這一天剛好是進教之佑、佘山聖母瞻禮。如同在訪談中所說的，佘山聖母朝聖地正是教宗渴望前往的地方。這篇訪談在社交媒體的相關頻道上發表，具有強烈的靈修特質，並穿插了教宗的個人回憶和他對教會未來的省思。

將這遺產傳承下去

教宗表示，在這個亞洲國家，他希望與主教們和“忠誠的天主子民”會面。“他們是那麼忠誠的子民⋯⋯。他們經歷了許多事，卻依然保持忠誠”。談到中國天主教徒，尤其是天主教青年，教宗重申“希望”的思想：即使“我覺得，將希望的信息發送給一個在耐心和等待方面是大師的民族，似乎是多餘的”。

教宗強調，中華民族擁有“希望”的感染力，“這是一件非常美好的事”。這個民族是一個“偉大的民族”，因此“不要糟蹋這份遺產，應耐心地將這遺產傳承下去”。

批評和阻力

在訪談中，教宗也講述了他的教宗牧職，解釋這是憑著合作、聆聽，以及諮詢各部會的部長及眾人所履行的職務。他說，“批評總能帶來幫助，縱使它們不見得有建設性”，因為批評“總是有所幫助，讓人反思自己的行為”。“在阻力的背後，也可能有良好的批評”。另外，有時也需要“痛苦地忍耐”，如同現今所發生的，一些小團體給教會製造阻力。儘管如此，教宗重申，“在艱難或神枯的時刻，總是藉著上主的神慰得到解決”。

戰爭及其它的挑戰

談到伯多祿牧職到目前為止經歷的許多“挑戰”，教宗特別提到“新冠疫情大流行”嚴峻的挑戰，還有戰爭的“當前挑戰”，尤其在烏克蘭、緬甸及中東的戰爭。教宗解釋，聖多默·摩爾（St. Thomas More）的祈禱文對他幫助很大，“我嘗試透過對話來化解它們，當行不通時，就耐心等待，也以幽默感面對”。

經歷過的個人危機

至於個人方面，教宗談了作為耶穌會士在修道生活中經歷的一些“危機”。他解釋說，這很正常，“否則我就不是人了！”但危機能以兩種方式來克服：要往上走，“就像走迷宮那樣”，從“上”走出來；其次，“永遠不要獨自一個人走出來，卻要在別人的幫助或陪伴之下走出來，因為“接受別人的幫助是非常重要的”。教宗繼續表示，他向上主“祈求被寬恕的恩寵”。“願主對我有耐心”。

神操、窮人、青年、共同家園

教宗也講述了於2019年為耶穌會今後10年指明的四項普世性使徒優先的使命，即推動神操及分辨、與窮人和被排斥者同行、陪同青年創建充滿希望的未來，以及照料共同家園。教宗表示，這是“互相整合”的四項原則，“彼此不能分離”。教宗也著重指出，陪伴、分辨，以及傳教精神是耶穌會的基點。

教權主義和世俗化，教會的兩大禍患

著眼於教會的未來，教宗提到，有人認為教會將變得“更小型”。“我認為，教會必須警惕，不要掉入教權主義及靈性世俗化的禍患裡”。教宗引用呂巴克（Henri de Lubac）樞機的話，說靈性世俗化是“教會可能遭遇到的最嚴重的惡習，比起教宗有情婦的時期還要惡劣”。最後，關於他的伯多祿牧職的繼任人，教宗方濟各提醒祈禱的重要性，因為“上主在祈禱中會說話”。

教宗接受耶穌會中華省通傳中心主任謝神父專訪

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