教宗方濟各：今天的世界比以往更需要和平、接納和友愛
（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月16日致函意大利里米尼祈禱委員會（Comitato Nazarat），對這個關注受迫害的基督徒組織發起的祈禱倡議表示讚賞。這個委員會在“伊斯蘭國”組織將基督徒從伊拉克尼尼微平原驅逐之後，十年來一直推動於每月20日為世界上所有受迫害的人，包括基督徒和非基督徒，誦念《玫瑰經》。
這個“獨特”的創舉始於意大利里米尼市，今年8月20日將迎來第十個週年。在這十年中，這項為受迫害的基督徒誦念《玫瑰經》活動也擴展到意大利境外，另有13個城市加入，而且意大利和歐洲的27個修院和隱修院都予以響應。活動的內容包括祈禱、交流見證和募款，用來幫助受迫害的基督徒，尤其是中東的基督徒，以及世界上所有受迫害的人。
教宗在信函中寫道：“感謝你們為可愛的愛德和關懷作出的見證，你們尤其分擔了因不義、欺壓、仇恨和貪婪而受到傷害的人民的痛苦。今天，整個人類比以往任何時候都更需要和平的喜訊，而每一位基督徒都蒙召宣揚和分享這個喜訊。”
教宗祈願“在聖母瑪利亞、救援之母的助佑下，參與這項倡議的人繼續推動尊重所有人的文化、接納和友愛包容的文化”。教宗表示，“願聖母瑪利亞在我們的心靈中燃起希望之光，使我們勇於建設一個安詳與和諧的未來”。
安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教尤素福三世（Ignazio Youssef III）也致函，對里米尼祈禱倡議表達自己的關切，稱這是一項“勇敢的集會”，因為把為和平的祈禱帶到廣場上。
敘利亞阿勒頗天主教拉丁禮團體的本堂神父、方濟各會士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）也向里米尼祈禱委員會發出賀函。他寫道，他們仍處在“極其嚴峻的情況”中，當地教會幾乎竭盡全力“鼓勵年輕人留在自己的國家，為國家的復興貢獻己力”。卡拉卡赫神父表示：“你們的團結關懷幫助我們不失去希望。”
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