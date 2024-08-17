教宗方濟各：今天的世界比以往更需要和平、接納和友愛

為受迫害的基督徒發起的里米尼祈禱倡議將於8月20日迎來第十個週年，教宗方濟各為此致函，讚賞這項創舉。安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教尤素福三世和敘利亞阿勒頗的本堂神父也致函表達感激之情。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月16日致函意大利里米尼祈禱委員會（Comitato Nazarat），對這個關注受迫害的基督徒組織發起的祈禱倡議表示讚賞。這個委員會在“伊斯蘭國”組織將基督徒從伊拉克尼尼微平原驅逐之後，十年來一直推動於每月20日為世界上所有受迫害的人，包括基督徒和非基督徒，誦念《玫瑰經》。

這個“獨特”的創舉始於意大利里米尼市，今年8月20日將迎來第十個週年。在這十年中，這項為受迫害的基督徒誦念《玫瑰經》活動也擴展到意大利境外，另有13個城市加入，而且意大利和歐洲的27個修院和隱修院都予以響應。活動的內容包括祈禱、交流見證和募款，用來幫助受迫害的基督徒，尤其是中東的基督徒，以及世界上所有受迫害的人。

教宗在信函中寫道：“感謝你們為可愛的愛德和關懷作出的見證，你們尤其分擔了因不義、欺壓、仇恨和貪婪而受到傷害的人民的痛苦。今天，整個人類比以往任何時候都更需要和平的喜訊，而每一位基督徒都蒙召宣揚和分享這個喜訊。”

教宗祈願“在聖母瑪利亞、救援之母的助佑下，參與這項倡議的人繼續推動尊重所有人的文化、接納和友愛包容的文化”。教宗表示，“願聖母瑪利亞在我們的心靈中燃起希望之光，使我們勇於建設一個安詳與和諧的未來”。

安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教尤素福三世（Ignazio Youssef III）也致函，對里米尼祈禱倡議表達自己的關切，稱這是一項“勇敢的集會”，因為把為和平的祈禱帶到廣場上。

敘利亞阿勒頗天主教拉丁禮團體的本堂神父、方濟各會士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）也向里米尼祈禱委員會發出賀函。他寫道，他們仍處在“極其嚴峻的情況”中，當地教會幾乎竭盡全力“鼓勵年輕人留在自己的國家，為國家的復興貢獻己力”。卡拉卡赫神父表示：“你們的團結關懷幫助我們不失去希望。”

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