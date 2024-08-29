教宗接見美國工業地區基金會領袖

教宗方濟各8月28日下午在梵蒂岡聖瑪爾大之家接見了美國工業地區基金會領袖。他們此行的目的是向教宗匯報教會組織團體網絡的進程。

（梵蒂岡新聞網）美國西部及西南部工業地區基金會（IAF）領袖8月28日週三下午在梵蒂岡聖瑪爾大之家晉見教宗方濟各。該基金會是以社區為基礎的組織，他們此行的目的是「與聖父教宗分享已走的進程，並且就接下來要與教會組織團體網絡（RECOR）一起邁出的步伐向教宗請教」。

當天下午，包括司鐸和平信徒在內大約20名領袖向教宗介紹了新的教會組織團體網絡（RECOR）。該網絡在天主教主教們的陪伴下，願意在教會社會訓導的培育和落實方面起到帶頭作用，以確保「生活風格具有福音的滋味」。

當天上午，美國西部及西南部工業地區基金會代表們與聖座拉丁美洲委員會秘書長庫達（Emilce Cuda）舉行了會晤，以推進他們為了共同福祉在南北美洲之間搭建橋樑的策略。

與會人士的見證

在聖瑪爾大之家的會晤中，教宗方濟各鼓勵領袖們搭建同道偕行的橋樑，「讓我們的人民得以生活」。

晉見聖父教宗後，美國西部及西南部工業地區基金會組織者蒙鐵爾（Jorge Montiel）表示，「教宗方濟各十分讚賞人民的自我管理能力。人民的財富在於其組織能力。他也提醒我們，保祿六世教宗曾說過，政治是愛德最有力的表現」。

得克薩斯州聖安東尼奧教區的瑪利亞·瓜達盧佩·巴爾德斯（Maria Guadalupe Valdez）指出，「教宗鼓勵我們向前邁進，採取行動，不可冷眼旁觀」。

美國西部及西南部工業地區基金會成員伊麗莎白·巴爾德斯（Elizabeth Valdez）則分享道，教會組織團體網絡「涵蓋了多個基督信仰教會、聯合會、大學和其他組織，參與者大多數是天主教徒，另外基督新教、猶太會堂和清真寺也投入其中」。

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