教宗敦促童軍領袖：締造友愛共融、為弱勢群體服務

意大利天主教童軍協會領袖團體之路活動於8月25日在維羅納結束，教宗方濟各向參與者發表了一份訊息，強調對「少年、青少年和青年」的「教育使命」極其重要：「他們應當得到睿智的陪伴和親切的扶持」。

（梵蒂岡新聞網）意大利天主教童軍協會（AGSCI）應該是「基督徒生活的磨鍊場、友愛共融的好時機，以及服務近人，特別是弱勢群體和有需要者的學校」。教宗方濟各向意大利天主教童軍協會領袖團體之路活動的參與者寄發一份訊息，提出了這些勸勉。該活動於8月25日在維羅納結束，教宗鼓勵參與者「不要因為困難就裹足不前，卻要始終邁出步子去探尋天主對每個人的計劃」。教宗也敦促他們「從對耶穌善師、耶穌恩友的信仰中」汲取「新的熱火，在教會內喜樂地繼續人性和靈性的旅途，在社會上為福音作見證」。

教育使命需要優質培育

教宗在訊息中強調，童軍領袖「對少年、青少年和青年的教育使命」極其重要，「他們應當得到睿智的陪伴和親切的扶持」。為此，需要「優質的培育」，以及「樂於聆聽和對他人有同理心的態度」，以之作為「福傳發芽茁壯、結實纍纍的沃土」。

具體而言，應當發展「聆聽的能力和對話的藝術」。教宗指出，這二者源自於「祈禱生活，也就是在祈禱中與上主對話，佇立在祂面前，向祂學習奉獻之愛的藝術」，讓生活逐漸能「與耶穌善師的聖心產生共鳴」。

身教重於言傳

教宗表示，「耶穌懂得何時臨在、何時缺席，祂懂得什麼時候要糾正，或者哪個時刻該讚許、陪伴，又或者在什麼情況下要派遣宗徒並讓他們自行應對傳教的挑戰」。通過這些「教育方法」，門徒們的生活慢慢相似於上主的生活。

教宗最後強調，教育者首先要「以身作則」，而非「出言教訓」。因此，為了有效地「為年輕世代服務」，關鍵在於教育者本身「持續不斷的人性和靈性成長」。

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