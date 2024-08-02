教宗問候「外展」活動的參與者

教宗方濟各給在性少數群體當中從事牧靈工作的馬丁神父寫了一封回信，表明他與8月2日至4日在華盛頓喬治城大學參加「外展」活動的人，在精神上同在。

（梵蒂岡新聞網）為天主教性少數人士（Lgbtq）舉辦的「外展」（Outreach）活動於8月2日至4日在美國華盛頓喬治城大學舉行，在此機會上，教宗方濟各向耶穌會士馬丁（James Martin）神父寄去了問候。華盛頓總主教格雷戈里（Wilton Gregory）樞機要為參加活動的人主持彌撒聖祭。

馬丁神父在性少數群體當中從事牧靈工作，先前致函教宗方濟各，請問他是否願意為這項活動表達問候。教宗方濟各寄了一封簡短的回信，表示很高興格雷戈里樞機為他們主持彌撒，並且稱自己與所有參加活動的人「在祈禱中同在」：「願耶穌降福你們，童貞聖母瑪利亞護佑你們。」

這是教宗方濟各第四次向「外展」活動寄去問候。在之前幾次的機會上，他請耶穌會士馬丁神父向性少數人士傳達天主的「風格」，即：關懷、慈悲和溫柔的風格。馬丁神父是獲教宗任命的聖座傳播部顧問。

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