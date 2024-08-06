聖母大殿奉獻日：教宗懇求聖母為羅馬和世界和平轉禱

教宗方濟各參加了聖母大殿奉獻日的第二晚禱，並在羅馬人民救援之母像前祈禱：“在這裡，恩典以具體的形式顯現，脫去了時常在宗教中潛伏著的以神話、魔術、唯靈論的外衣。”晚禱由馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）總主教主持，在大殿內聚集了600多名信友，也有上百信友以觀看大屏幕的方式參加禮儀。

（梵蒂岡新聞網）教宗坐在輪椅上，專注地在羅馬人民救援之母像前祈禱（Salus Populi Romani），這總是個令人印象深刻的場景。然而，8月5日的這個場景卻有所不同：一方面是教宗參加了聖母大殿奉獻日的第二晚禱；另一方面也是因為那些當今使人類受創的戰爭、中東緊張局勢不斷升級、以及世界其他地方的衝突，這使得教宗向聖母懇求和平的祈禱更為莊重。“讓我們懇求聖母為羅馬，以及全世界代禱，尤其為和平祈禱。只有出自悔改和寬恕的心，才能獲得真正而持久的和平”。

奇蹟



這個節日是為紀念“降雪的奇蹟”。公元358年8月4日夜晚，一位名叫若望的貴族在夢中看到聖母顯現，聖母要求他在當晚下雪的地方建造一座聖堂。這位貴族將夢境告訴了教宗利伯略（Papa Liberio），教宗隨即下令舉行宗教遊行。一場異常的八月降雪奇蹟在眾人的眼前發生了，白色的雪花在現今聖母大殿所在地勾勒出了建築平面圖。

驚嘆這白白賜予的禮物

教宗在講道中提到，“羅馬人民救援之母像”和“降雪”是兩個“標記”。他指出，“降雪”不僅有民間意義，也具有象徵意義，“這取決於我們如何理解它以及賦予它什麼意義。” 教宗引用《德訓篇》中的一句經文，天主使雪從天降下， “它那皎潔的麗光，令人眼花目眩；雪雨霏霏，使人心中讚賞”（德四三18）。 因此，教宗強調要有“讚賞”和“驚奇”的能力。

教宗即興補充道：“不要忘記這兩個詞，讚賞的能力和驚奇的能力。這兩種能力我們不應該丟掉，因為它們融入了我們的信仰體驗。看到雪花飄落，‘眼睛讚賞’且‘心靈驚奇’。這引導我們對‘降雪’標記的理解，它可以被視為恩典的象徵，即一種結合美與無償給予的事實。因此，不是因人的功勞而能獲得，也不能買到，而只能將之作為恩典來接受，並且完全是無法預知的，就像羅馬盛夏的一場降雪那樣。”

古老的聖母像

教宗指出，羅馬人民救援之母像是這座大殿的瑰寶，我們應該以一種內在的態度看待這古老的聖母像，“在這裡，恩寵以具體的形式體現，脫去了時常潛伏在宗教領域的神話、魔術、唯靈論的外衣”。

本質

教宗繼續指出，在羅馬人民救援之母像中，只有“本質”，即女人與聖子。這位女人“滿被恩寵，始胎無罪，如剛落下的白雪般純潔”，天主“讚賞與驚奇”地看顧了她，並選她為“母親”。聖嬰左手持聖書，右手施以降福。“她是第一位被祝福的，在婦女中最為有福。她的深色披風襯托出聖子金色的衣服。唯有在聖子內蘊含著神性的圓滿；聖母露出面容，散發她的光榮。

“讓我們看看這幅聖化我們每個人的聖像，讓我們花點時間來注視她。信友們來向天主之母祈求祝福，因為她是恩寵的中保，而這恩寵永遠來自於耶穌基督，藉著聖神的作為。”

展望聖年與當前局勢

教宗方濟各強調，在即將到來的禧年期間，尤其“將會有許多朝聖者來到這座大殿，向聖母祈求祝福。今天，我們在此聚集，彷彿一支先鋒隊伍。我們懇求聖母為羅馬城、我們的這座城市，以及全世界轉禱，尤其為和平祈禱。只有出自悔改和寬恕的心，才能獲得真正而持久的和平”。教宗補充道：“和平來自基督的十字架，來自祂的寶血，這血是祂從聖母獲取，並為了赦免罪惡而傾流 。”

最後，教宗引用亞歷山大的聖濟利祿主教在厄弗所大公會議結束時向聖母致敬的話，結束他的講道，並邀請在場信友一起參與集體的祈禱。教宗說：“現在我邀請你們所有人，一起來看看能否做到，重複三次：‘天主之母，聖母瑪利亞，我們向妳致敬。’”

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