教宗接見阿拉伯地區主教：點燃希望的火焰

阿拉伯地區拉丁禮主教團的主教們晉見教宗方濟各。教宗在談話中指出，面對中東的衝突“似乎成了持續的情況”，基督徒的臨在是對交談與和解的邀請。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月28日上午在公開接見活動之前，先接見了阿拉伯地區拉丁禮主教團（Celra）的主教們。這些主教們正在舉行全體大會，在耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機的帶領下前來晉見教宗。教宗感謝他們“在希望看似熄滅的地方，成為希望的火苗”。

教宗在致詞中提到，中東“正處在極為緊張的時刻，在某些情況中導致公開衝突和閃電戰”。對於哈瑪斯於2023年10月7日發動的恐怖襲擊，“非但沒有找到公正的解決方案，反而似乎成了持續情況，戰火大有蔓延到整個地區的危險”。教宗強調，在以色列軍隊作出回擊、占據加沙地帶之後，戰爭“導致成千上萬人的死亡、大量的摧毀和痛苦，助長了復仇和怨恨情緒的擴散，為新的悲劇埋下隱患”。

教會的臨在滋養和平的言行

教宗表達對這些主教和他們所代表的教會的關懷，祈求上主“常賜予他們見證那信賴祂的力量，包括透過與所有人互敬互重及坦誠的對話”。

“願你們點燃希望的火焰！對眾人而言，你們自己就是希望的標記，你們的臨在滋養和平、友愛及尊重的言行。這臨在本身就是一種對理智、和解的邀請，以善意克勝分裂和敵意，它們隨著時間而變得堅硬如石，越來越無法化解。感謝你們，因為你們在希望看似熄滅的地方，成為希望的火苗！”

加強培育，說明基督徒望德的理由

教宗方濟各祝願阿拉伯地區拉丁禮主教團的主教們，善盡他們的牧靈工作，並能“找出最佳且最有效的方法，以確保在基督徒占少數的環境中，公立學校的學生得到適當的基督信仰培育”。

“這種培育極為重要，目的是讓信仰的內容為人所知，並得到反思的陪伴，如此一來，信仰在與文化的交流中才能變得強壯，才能有辦法說明基督徒望德的理由。”

講話結束時，教宗呼求聖母瑪利亞“守護”他們並使他們感到“慰藉”。最後，教宗向他們頒賜降福。

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