大火肆虐希臘，教宗表示關懷

教宗方濟各在聖母蒙召升天節當天的誦念三鐘經活動中，念及希臘雅典和其周邊城市遭受東北部烈火打擊的人民，這場大火使數千人被迫疏散，還有“物質損失和環境災害。願他們得到國際社會的支持”。

（梵蒂岡新聞網）8月15日聖母升天節，教宗方濟各在誦念三鐘經活動中也念及被烈火肆虐的希臘。大火始於11日，並不斷危及該國的整個東北地區，包括雅典和周邊數十個城鎮。教宗按往常一樣為飽受戰爭衝擊的地區發聲後，立即說道：“我的思緒現在牽掛著希臘，該國這些天一直在同始於雅典東北部的熊熊烈火進行搏鬥爭”。

教宗心系已經疏散的數千人，“許多家庭已無家可歸，成千上萬的人民被迫面對這場可怕的災難，除了巨大的物質損失外，大火還造成了環境災害”。

“我為傷亡者祈禱，並慰問遭受這一嚴峻事件打擊的人，相信他們能得到社會的團結關懷”。

目前，大火已導致超過 70 人受傷。8月13日，當局還發現了第一具遇難者遺體：一位老婦人，她的屍體無助地躺在一座已焚毀的廠房裡。

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