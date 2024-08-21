教宗公開接見：基督徒能以仁愛與平安讓世界散發基督的馨香

教宗方濟各在週三公開接見活動中繼續省思聖神在救恩史和在教會生活中的角色。當天的要理講授著重於耶穌的受洗：仁愛、喜樂、平安是聖神的果實，基督徒蒙召在各自環境中為此做見證。

（梵蒂岡新聞網）在約但河畔，聖神有如鴿子降在耶穌上面。《馬爾谷福音》如此描述了耶穌受洗的場景（谷一9-11），那時候天上傳來聲音，說：「祢是我的愛子，我因祢而喜悅。」教宗方濟各8月21日在週三公開接見活動中講述了耶穌受洗時的聖神，大約5千人在梵蒂岡保祿六世大廳參加了這項活動。

在場眾人首先聆聽了一段選自《宗徒大事錄》的經文：「伯多祿遂開口說：『你們都知道：在若翰宣講洗禮以後，從加里肋亞開始，在全猶太所發生的事：天主怎樣以聖神和德能傅了納匝肋的耶穌，使祂巡行各處，施恩行善，治好一切受魔鬼壓制的人，因為天主同他在一起。』」（宗十34、37-38）

在約但河的洗禮

教宗表示，在耶穌受洗的時刻，天主聖三全都聚集在約但河畔。

「天父以祂的聲音表達祂的臨在；聖神有如鴿子降在上面，還有天父宣布是祂的愛子的那一位。那是天主啟示的至關重要時刻，是救恩史上極其關鍵的一刻。重讀這段福音章節，對我們有所裨益。」

耶穌使祂的奧體、教會充滿聖神

受洗後不久，耶穌在納匝肋親口說：「上主的神臨於我身上，因為祂給我傅了油。」（路四18）

教宗指出，耶穌是領受了聖神傅油的君王、先知和司祭，一如舊約中的列王、先知和司祭那樣被傅油。然而，這並非一份「個人獨享的聖寵」，耶穌將祂領受的聖神，傳給祂的整個奧體，即教會。

「因此，教會是新的『領受了君王職、先知職和司祭職的子民』。希伯來文的『默西亞』一詞，以及希臘文中相應的『基督』一詞，二者指的都是耶穌，意思都是『受傅者』：祂以喜樂之油受傅，以聖神受傅。後來，教父們從字面解釋我們的名稱『基督徒』：基督徒意味著『受傅去效法基督』的人。」

把基督的馨香傳給人

「基督是元首，是我們的大司祭，聖神是散發馨香的油，教會是基督的奧體，塗滿了聖神之油。」教宗繼續解釋道，「油」意指「馨香」，如同聖週四在祝聖聖油彌撒中所說的，那是「聖善生活」的香氣，所有將在聖洗聖事和堅振聖事中領受傅油的人都蒙召散發如此芳香。教宗指出，一個人如果喜樂地活出其傅油的意義，他就能以這靈性的芬芳讓教會、團體和家庭滿是馨香。（參閱：格後二15）

「眾所周知，不幸地，有時候基督徒沒有散發基督的馨香，卻是自己罪惡的臭味。你們不要忘記，魔鬼往往是從口袋進來的。你們要當心，要提高警覺。然而，這不應讓我們放下在世界上成為基督的芳香這一崇高的使命，我們應竭盡所能，而且每個人在各自的環境裡去予以實現。」

做個有德行的善人

這意味著要結出聖神的果實，也就是：「仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制。」（迦五22-23）

「找到一個具有這些美德的人，是多麽美好：仁愛，一個有愛的人、一個喜樂的人、一個締造和平的人、一個寬宏大度的人、一個溫和善良的人，他接納所有的人，是一個善人。」

教宗最後總結道：「我們如果這麼做，就會有人在我們周圍感受到基督的神的一縷芳香。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html