教宗公開接見：基督徒能以仁愛與平安讓世界散發基督的馨香
（梵蒂岡新聞網）在約但河畔，聖神有如鴿子降在耶穌上面。《馬爾谷福音》如此描述了耶穌受洗的場景（谷一9-11），那時候天上傳來聲音，說：「祢是我的愛子，我因祢而喜悅。」教宗方濟各8月21日在週三公開接見活動中講述了耶穌受洗時的聖神，大約5千人在梵蒂岡保祿六世大廳參加了這項活動。
在場眾人首先聆聽了一段選自《宗徒大事錄》的經文：「伯多祿遂開口說：『你們都知道：在若翰宣講洗禮以後，從加里肋亞開始，在全猶太所發生的事：天主怎樣以聖神和德能傅了納匝肋的耶穌，使祂巡行各處，施恩行善，治好一切受魔鬼壓制的人，因為天主同他在一起。』」（宗十34、37-38）
在約但河的洗禮
教宗表示，在耶穌受洗的時刻，天主聖三全都聚集在約但河畔。
「天父以祂的聲音表達祂的臨在；聖神有如鴿子降在上面，還有天父宣布是祂的愛子的那一位。那是天主啟示的至關重要時刻，是救恩史上極其關鍵的一刻。重讀這段福音章節，對我們有所裨益。」
耶穌使祂的奧體、教會充滿聖神
受洗後不久，耶穌在納匝肋親口說：「上主的神臨於我身上，因為祂給我傅了油。」（路四18）
教宗指出，耶穌是領受了聖神傅油的君王、先知和司祭，一如舊約中的列王、先知和司祭那樣被傅油。然而，這並非一份「個人獨享的聖寵」，耶穌將祂領受的聖神，傳給祂的整個奧體，即教會。
「因此，教會是新的『領受了君王職、先知職和司祭職的子民』。希伯來文的『默西亞』一詞，以及希臘文中相應的『基督』一詞，二者指的都是耶穌，意思都是『受傅者』：祂以喜樂之油受傅，以聖神受傅。後來，教父們從字面解釋我們的名稱『基督徒』：基督徒意味著『受傅去效法基督』的人。」
把基督的馨香傳給人
「基督是元首，是我們的大司祭，聖神是散發馨香的油，教會是基督的奧體，塗滿了聖神之油。」教宗繼續解釋道，「油」意指「馨香」，如同聖週四在祝聖聖油彌撒中所說的，那是「聖善生活」的香氣，所有將在聖洗聖事和堅振聖事中領受傅油的人都蒙召散發如此芳香。教宗指出，一個人如果喜樂地活出其傅油的意義，他就能以這靈性的芬芳讓教會、團體和家庭滿是馨香。（參閱：格後二15）
「眾所周知，不幸地，有時候基督徒沒有散發基督的馨香，卻是自己罪惡的臭味。你們不要忘記，魔鬼往往是從口袋進來的。你們要當心，要提高警覺。然而，這不應讓我們放下在世界上成為基督的芳香這一崇高的使命，我們應竭盡所能，而且每個人在各自的環境裡去予以實現。」
做個有德行的善人
這意味著要結出聖神的果實，也就是：「仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制。」（迦五22-23）
「找到一個具有這些美德的人，是多麽美好：仁愛，一個有愛的人、一個喜樂的人、一個締造和平的人、一個寬宏大度的人、一個溫和善良的人，他接納所有的人，是一個善人。」
教宗最後總結道：「我們如果這麼做，就會有人在我們周圍感受到基督的神的一縷芳香。」
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