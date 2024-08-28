教宗公開接見：拒絕移民是重罪，海洋和曠野不應是墳場

教宗方濟各在週三公開接見活動中談論那些逃離戰爭和天災的人，他們往往被迫涉入險境、賭上性命。收緊法規或在邊境駐軍，無助於解決問題；所需要的是「安全且正規的通道」，以及「以正義、友愛和團結為基礎的全球移民管理體系」。

（梵蒂岡新聞網）海洋與曠野：對於許多逃離戰爭、貧困和絕望去尋求安全與穩定的移民來說，是他們被迫跨越的兩個生死關頭的地方。教宗方濟各8月28日上午在週三公開接見活動中省思了移民的悲情和痛苦，再次為他們呼籲。他告誡道，有人系統性地且想方設法抵拒移民，這是個「重罪」。

抵拒移民是個重罪

教宗聆聽了無數的見證，這促使他譴責販運移民的卑劣行徑，並讚許救援他們的人。海洋和曠野成了所有難以通行之地的象徵，那裡經常危險萬分，宛如陷阱一般。教宗指出，「我們對其中的一些路徑比較熟悉，因為它們常出現在聚光燈下，其它大部分的路徑則鮮為人知，但並不因此人跡罕至」。

「我多次談到地中海，一則因為我是羅馬主教，二則是因為它具有象徵性：『我們的海』、一個不同民族和文明彼此交流的地方，成了墳場。悲哀的是，這些罹難者大多數是可救回來的。需要清楚表明一點：有人系統性地在運作，而且想方設法抵拒移民。當這是在有意識且肩負責任的情況下做出時，它就是個重罪。」

移民不被看見，但天主與他們共患難

聖詠作者讚揚天主說：「祢的道路雖然經過海底，祢的旅途雖然穿越大水，卻沒有顯露出祢的足跡。」（七十七20）又頌揚道：「祂率領百姓在曠野繞行。」（一卅六16）教宗引用了這兩篇《聖詠》，闡明海洋和曠野在聖經中是醞釀救恩史的場所，揭示了一位伴隨子民在自由之路上行走的天主。祂沒有與移民保持距離，而是「分擔移民的悲慘淒涼，在那裡與他們一起共患難，與他們同哭泣共盼望」。然而，教宗也痛心地指出當代的一個弔詭情況。

「我們都知道帕托（Pato）妻女的照片，她們在曠野中死於飢餓和口渴。在衛星和無人機發達的年代，有些移民路上的男女老少不應被任何人看見：他們被人藏起來了。只有天主看得見他們，並聆聽他們的哀號。這是我們文明的殘忍之處。」

向收緊的法規和邊境駐軍說不

有些人認為，「今天的移民本來就不該去那些讓人喪命的海洋和曠野」。教宗由此列舉了一些違反人道主義法且不利於解決問題的作法，如：更收緊的法規、在邊境駐軍，以及抵拒移民。

接著，教宗闡述了正確的方法。比方說：對移民擴大安全通道和正規通道，讓逃離戰爭、暴力、迫害和災禍的人更容易避難；竭盡所能促進以正義、友愛和團結為基礎的全球移民管理體系；集結眾人之力來打擊人口販運現象，將那些在他人的不幸上無情剝削的人口販子繩之以法。

我們不可被傳染上冷漠的文化

教宗邀請眾人想想很多移民的悲劇，像是蘭佩杜薩等等，他同時也稱讚許多慈善的撒瑪黎雅人，他們「在全球五大洲竭力救援並救助在絕望旅途中受傷和被遺棄的移民」。

這些善舉是人性的勇敢標記，「我們不可被傳染上糟糕的冷漠和丟棄文化」。如此的文化扼殺移民。教宗念及許多在第一線救人的英勇人士，以及地中海人道救援（Mediterranea Saving Humans）等組織。

此外，祈禱也很重要和必要。教宗鼓勵眾人意識到「上主在『我們的海』與我們的移民同在。上主與移民在一起，而不站在抵拒他們的人那一邊」。

「我們要同心協力不讓海洋和曠野成為墳場，卻使之成為天主能開啟自由與友愛之路的空間。」

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