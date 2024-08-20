教宗致函里米尼大會：迎向和平看似不可能的挑戰

在每年一度里米尼各民族友誼大會的機會上，教宗方濟各在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的訊息中，邀請眾人把大地變成「友愛的殿宇」，儘管「戰爭的冷風」吹拂，「不義、暴力、不平等的現象層出不窮」，而且「氣候面臨嚴重的緊急危難」。

（梵蒂岡新聞網）耶穌才是本質。只有回到祂身邊，才能「真正沉浸在歷史中，不逃避地應對歷史的挑戰，並且找到勇氣在一個似乎不值得為此付出的時刻，也勇敢冒險、大膽去愛」。教宗方濟各在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、為第45屆里米尼各民族友誼大會發表的訊息中表達了這一點。本屆里米尼大會於8月20日開幕、25日結束，主題為：「若我們不尋求本質，那麼我們在找什麼？」教宗對這個主題表示讚賞，並表示「著眼於本質，這有助於我們掌握自己的生活，以之作為愛、慈悲和憐憫的器皿，成為祝福近人的記號」。

創造一些能感受到基督臨在的地方

有鑒於「當前危機的複雜性」，以及「和平看似不可能的挑戰」，人們很容易灰心喪志。在此誘惑下，教宗「敦促所有的人負起責任，成為改變的主角，與教會的使命積極合作，一同創造一些能看見並能觸碰到基督臨在的場所」。這一切能「營造出一個新的世界，在那裡向我們彰顯出來的基督聖愛終將得勝，整個地球必能成為友愛的殿宇」。

尋求那凸顯生命之美的事物

訊息強調，處在「問題重重和挑戰艱鉅」的當今世代，時常出現的「無力感、抵拒且消極的態度，這樣會使人『得過且過』、陷入一時的歡愉，最終失去生命的意義」。在此情況下，關鍵重點是要致力於尋求「生命的奧秘」，因此教宗鼓勵眾人「嘗試以滿腔的熱忱去尋求」那能「凸顯生命之美」的事物。

「正當戰爭的冷風吹拂，不義、暴力、不平等的現象層出不窮，氣候面臨嚴重的緊急危難」，而且「人類處於前所未聞的轉變中」，此刻與天主的相遇乃是「為生活和希望而奮鬥」的緣由。

與天主的友誼

教宗邀請所有的人向天主敞開心扉，「對自己、對近人、對現實有所認識」，「渴求本質」。本質為生命帶來意義，使之擺脫「那導致日常生活沉重難耐的一切」，進而能夠發現「人生的價值不在於凡俗事物、功成名就和競爭攀比」，而是在於「與天主的友誼」，那是「支撐我們的愛的關係，幫助我們把旅途扎根在信賴和希望內」。與天主的友誼「必反映在其它的人際關係上」，「為那永不減弱的喜樂奠定基礎」。

做個尋求本質的人

提到里米尼大會的豐富節目，教宗向主辦方、志願者和參與者表達了祝福，並期許「眾多的提議和話語能激勵許多人渴望做個尋求本質的人」，以火熱的心去宣講福音。福音使人遠離「各種奴役狀態」，是「醫治並改變人類的力量」。

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