教宗接見坐監33年後無罪獲釋的撒丁島牧羊人尊凱杜

教宗23日在梵蒂岡接見了尊凱杜。現年60歲的他在22歲時遭逮捕。對於指認他是殺害三個人的兇手、後來又撤回指控的人，他選擇了寬恕。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月23日在梵蒂岡私下接見了意大利撒丁島牧羊人尊凱杜（Beniamino Zuncheddu）。尊凱杜於1991年被指控謀殺三個人，因而入獄33年，今年1月無罪獲釋。

尊凱杜現年60歲，他在26歲時被捕。他同自己的律師一起寫了一本書，題名為《我是無辜的》，8月23日早上他也送給教宗一本。書中講述這麼多年來他的悲慘經歷。

尊凱杜先後被關押在3個監獄，有時與11個人共用一間小的牢房，連盥洗和休息都很困難。他說，這是一個不人道的經歷，但在此期間，他也幫助了比他的處境還糟的人。尊凱杜通過信賴天主和思念家人而獲得忍受這一切的力量。他寬恕了那個指認他是多起謀殺案的兇手但後來又撤回了指控的人。

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