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教宗三鐘經：瑪利亞是在旅途上先我們而行的姐妹

聖母升天節正日，教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中籲請眾人將目光轉向那「始終跟隨耶穌」的童貞瑪利亞。願聖母「助佑我們走向與主的相遇」。

（梵蒂岡新聞網）「我們不應該把聖母瑪利亞想像成一尊靜止不動的蠟像，卻要能夠在她身上看到一位鞋子磨損、筋疲力盡的姐妹，因為她跟在上主的身後行走，去與弟兄姐妹相遇，然後在結束她的旅途時得享天上的光榮」。教宗方濟各於8月15日聖母升天節在三鐘經祈禱活動中以這番話描述了童貞聖母瑪利亞「先我們而行」的足跡。

教宗解釋道，童貞榮福瑪利亞在旅途上走在我們前頭，這「提醒我們大家，我們的生命也是一段旅程」、一段持續邁向「最終相遇」的旅途。為此，教宗鼓勵眾人祈求聖母「在這前去與主相遇的旅途中助佑我們」。

瑪利亞始終跟著耶穌走

聖母升天節選讀的福音記載，納匝肋少女一領受天使的報喜，就起身前去探望表姐依撒伯爾（參閱：路一39-56）。教宗稱，「福音美妙地表述了」聖母「起身」上路這一場景。

「這表明瑪利亞沒有把她從天使那裡得到的消息當成一種特權，相反地，她急速出門上路，渴望向他人傳報那份喜悅，殷切為表姐服務。這第一段旅程其實是她一生的縮影，因為瑪利亞從那時起就總是在旅途上：她始終跟隨耶穌前行，如同天國的門徒那樣。」

教宗總結道，最後，聖母瑪利亞結束塵世的旅途時蒙召升天，「與她的愛子一起永享永恆生命的福樂」。

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2024 August 16, 10:52

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。