教宗三鐘經：瑪利亞是在旅途上先我們而行的姐妹

聖母升天節正日，教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中籲請眾人將目光轉向那「始終跟隨耶穌」的童貞瑪利亞。願聖母「助佑我們走向與主的相遇」。

（梵蒂岡新聞網）「我們不應該把聖母瑪利亞想像成一尊靜止不動的蠟像，卻要能夠在她身上看到一位鞋子磨損、筋疲力盡的姐妹，因為她跟在上主的身後行走，去與弟兄姐妹相遇，然後在結束她的旅途時得享天上的光榮」。教宗方濟各於8月15日聖母升天節在三鐘經祈禱活動中以這番話描述了童貞聖母瑪利亞「先我們而行」的足跡。

教宗解釋道，童貞榮福瑪利亞在旅途上走在我們前頭，這「提醒我們大家，我們的生命也是一段旅程」、一段持續邁向「最終相遇」的旅途。為此，教宗鼓勵眾人祈求聖母「在這前去與主相遇的旅途中助佑我們」。

瑪利亞始終跟著耶穌走

聖母升天節選讀的福音記載，納匝肋少女一領受天使的報喜，就起身前去探望表姐依撒伯爾（參閱：路一39-56）。教宗稱，「福音美妙地表述了」聖母「起身」上路這一場景。

「這表明瑪利亞沒有把她從天使那裡得到的消息當成一種特權，相反地，她急速出門上路，渴望向他人傳報那份喜悅，殷切為表姐服務。這第一段旅程其實是她一生的縮影，因為瑪利亞從那時起就總是在旅途上：她始終跟隨耶穌前行，如同天國的門徒那樣。」

教宗總結道，最後，聖母瑪利亞結束塵世的旅途時蒙召升天，「與她的愛子一起永享永恆生命的福樂」。

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