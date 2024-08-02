教宗任命丹傑洛為意大利拉奎拉總主教

現年53歲的丹傑洛助理主教獲教宗任命為意大利拉奎拉總教區總主教，接替彼得羅基樞機的職務。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各8月1日接受意大利拉奎拉總教區彼得羅基（Giuseppe Petrocchi）樞機辭去治理教區牧職的請求，任命丹傑洛（Antonio D'Angelo）助理主教為繼任人。丹傑洛自2023年8月起為該教區的助理主教。

丹傑洛總主教1971年3月2日出生於坎波巴索（Campobasso）省的卡斯特爾毛羅（Castelmauro）。他曾就讀於基耶蒂（Chieti）的阿布魯佐-莫利塞地區宗座神學院，獲得神學學士學位。他於1996年9月14日在家鄉晉鐸後，在堂區從事牧靈工作。2005年至2007任教區明愛會主席，隨後任阿布魯佐-莫利塞地區宗座神學院副院長直到2012年。

丹傑洛於2008年獲得羅馬宗座拉特朗大學牧靈神學碩士學位。2016至2021年任阿布魯佐-莫利塞地區宗座神學院院長。2021年被任命為拉奎拉總教區的輔理主教，並於同年9月12日在科雷馬焦聖母大殿晉牧。自2023年8月起任該教區的助理主教職位。

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