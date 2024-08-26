教宗：不可以碰教會，要讓渴望祈禱的人祈禱

教宗方濟各在誦念《三鐘經》後表示，對於基輔禁止該國東正教會與莫斯科宗主教府有關聯一事，他深感擔憂。教宗呼籲：「不應該直接或間接取締任何一個基督信仰教會。」

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月25日主日誦念《三鐘經》後立即表示，對於不准那些渴望祈禱的人在「他所認同的教會內」祈禱的禁令，他深表擔憂。教宗指的是烏克蘭國會禁止該國東正教會與莫斯科宗主教府有關聯的決定。

教宗說：「我繼續沉痛地關注在烏克蘭和在俄羅斯聯邦境內的戰鬥。一想到烏克蘭近日通過的法規，我就對祈禱者的自由深感擔憂，因為真正祈禱的人總是為所有的人祈禱。人並不因為祈禱而作惡。假如某個人對同胞犯下惡行，他將因此獲罪，但是一個人作惡並不是因為他祈禱。因此，請讓那渴望在他所認同的教會內祈禱的人祈禱。拜託，不可直接或間接取締任何一個基督信仰教會：不可以碰教會。」

基輔的決定

這項法案於8月20日在基輔通過，取得了絕大多數的贊成票。根據新法，相關堂區有9個月的時間來斬斷他們與俄羅斯東正教會的聯繫。

對此，俄羅斯東正教會立即作出回應，稱這「顯然侵犯了在宗教自由領域廣受國際認可的人權」。

為各地戰爭的結束祈禱

此外，教宗方濟各也在念經後的講話中呼籲眾人祈禱，但願「在巴勒斯坦、以色列、緬甸和其他任何地區的戰爭得以結束」，因為「民眾要求和平」。

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