教宗即將訪問亞太四國，聖座新聞室記者會介紹此行重點

聖座新聞室主任布魯尼在記者會上介紹教宗方濟各將於9月2日至13日在印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡的牧靈訪問。這是教宗方濟各宗座牧職以來最長的一次旅行，布魯尼說：「對於教宗的健康狀況，沒什麼多加擔心的。」他將用意大利語和西班牙語發表16篇講話，涉及的主題包括和平與受造界。教宗將與雅加達大伊瑪目簽署聯合聲明，並與他一起參觀「友誼隧道」。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室8月30日中午舉行記者會，介紹教宗方濟各即將於9月2日至13日在印度尼西亞、巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡進行的牧靈訪問。貝爾格里奧教宗將近12年的宗座牧職及其關鍵主題，似乎濃縮在這12天的旅行中，也就是：宗教對話與和睦共處、社會修和、氣候變化及其毀滅性後果，以及在經濟成長和科技發達與各民族人性、社會和靈性的發展之間的平衡；還有福傳、接納難民，以及鼓勵青年參與政治及社會進程。

宗座牧職以來最長的旅行

教宗方濟各此行涵蓋兩大洲，橫跨四個時區，飛行航程多達32814公里。這是他宗座牧職以來最長的一次旅行，卻不是歷任教宗史上的第一名。至今最長的教宗旅行是若望保祿二世創下的，他於1986年在13天內輾轉到訪了孟加拉國、新加坡、斐濟、新西蘭和澳大利亞，飛行距離高達48974公里。

貝爾格里奧教宗這次的旅行是他早在2020年新冠疫情爆發前就懷抱的「夢想」。在過去一年內，教宗訪問了蒙古和馬賽，接下來又要迎接幾項重大盛事，例如以同道偕行為主題的世界主教會議第二會期，以及禧年。

步武保祿六世和若望保祿二世的芳蹤

聖座新聞室主任布魯尼8月30日向國際媒體介紹了教宗此行的細節，稱方濟各步武保祿六世和若望保祿二世的芳蹤，因為他的這兩位前任曾於上世紀70年代初和80年代末到訪過這些地方。

布魯尼指出，「在那幾次舉行了緊湊會晤的訪問期間，教會改變了面容。青年人數眾多」，教宗「花了很多時間與聖職人員在一起」。那時候，各國與民主在戰爭和侵略的瓦礫間蓬勃發展。

和平的挑戰

教宗方濟各在充斥著其他挑戰的歷史性時刻前往那裡，頭一個挑戰便是世界和平。因此，教宗將再次呼籲要締造和平，支持當前促進和平的努力。

在這層意義上，教宗將在印尼首都雅加達度過兩個象徵意義深遠的時刻。這座城市近期也遭受宗教恐怖主義現象的打擊，有人試圖按照「伊斯蘭國」組織的模式建立一個伊斯蘭跨國組織，但印尼憲法中的五大支柱，即對不同信仰、文化、宗教和語言的尊重，成功地予以抵拒。

第一個時刻是在獨立清真寺的參訪。這座清真寺是東南亞最大的伊斯蘭教建築物，在1950年代由基督徒建築師設計而成，2019年與聖母升天主教座堂建立聯繫。此聯繫又稱為「友誼隧道」，目的是成為鼓勵兩大宗教團體友愛團結的記號。

在第二個象徵意味濃厚的時刻，教宗依循阿布扎比有關人類手足情誼文件的軌跡，也與雅加達大伊瑪目簽署一份聯合聲明。

鼓勵和安慰

除了文化多元豐富的印度尼西亞，教宗方濟各也要為巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡帶去「安慰或鼓勵的話語」。巴布亞新幾內亞近來遭遇嚴重的山體滑坡和部落爭鬥，受到重創；葡萄牙前殖民地東帝汶則是因為獨立戰爭而傷痕累累，在22年內有將近四分之一的人口死亡；至於新加坡，該國雖然象徵了富裕、貿易和科技發達，卻也有深層的社會不平等和貧困問題。

環境議題

這四個亞太國家雖然各不相同，但共通點是環境議題。布魯尼表示，「很難不提到環境。這些國家位於海洋與天空之間，有大海與群山、豐沛礦產和森林。我們可以期待對照料受造界和人民體面生活的一番省思」。

教宗16篇講話的主題

上述主題將反映在教宗此行發表的16篇講話上：在印尼的4篇、在巴布亞新幾內亞的5篇和在新加坡的3篇將用意大利語發表；在東帝汶的4篇則要用西班牙語。

此外，教宗也會提到其他主題，像是接納難民，首先是緬甸難民，或者侵犯的禍患，因為諾貝爾和平獎得主、東帝汶主教西門內斯·貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo）被控告對未成年人等對象施暴。這兩點都是在記者的提問下談及的。布魯尼說：「教宗將面向不同國家的教會，籲請他們活出基督信仰，不要給任何罪行留空間。」目前並不預期教宗會與該神長的受害者私下會面。

針對教宗健康的措施

梵蒂岡發言人最後回答了幾個有關教宗健康的問題，包括此行要多次調整時差並適應高濕度環境的辛勞。聖座新聞室主任表示，「沒什麼要多加擔心的。在每次牧靈訪問中早就採取的現行醫療衛生措施，已經確認過是足夠的」。

屆時，除了教宗的私人醫生斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）以外，還會有一位醫生和兩位護理人員一起照顧教宗的健康。

談到同行的神長，塔格萊樞機也會加入例行的出訪隊伍。其他地方的樞機和總主教，則將在教宗訪問期間先後加進來。

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