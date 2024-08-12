教宗三鐘經：真正的信仰和祈禱能開啟心智

教宗11日在三鐘經祈禱活動中省思說，耶穌同時代的人，由於僵硬的思想和對自己的所相信的堅持不放，很難承認祂是默西亞。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月11日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中，省思了當天福音的內容。福音中記載說：“猶太人遂對耶穌竊竊私議，因為他說：我是從天上降下來的食糧。他們說：‘這人不是若瑟的兒子耶穌麼？他的父親和母親，我們豈不是都認識麼？怎麼他竟說，我是從天上降下來的呢？’（若六41-42）”

教宗說，猶太人的不相信源自於一種觀念，即天主不會以普通方式，通過純樸和普通人來顯現自己。他們按照自定的級別來判斷耶穌：一個木匠的兒子。教宗指出，“他們因自己的成見而在信仰上受阻礙，他們也因對耶穌的卑微出身抱有偏見和他們自己的傲慢而受阻礙，因而認為沒有什麼可以向祂學習的。偏見和傲慢給我們造成多大的傷害！它們阻礙真誠對話、兄弟姐妹間的接近……你們要當心偏見和傲慢”。

接著，教宗表示，這些人遵守法律和所有戒律。他們看到耶穌所行的奇跡，可為什麼連這都無法“幫助他們認出耶穌是默西亞呢？”“他們遵守宗教戒律，不是為了聆聽上主，而是為了在其中尋找對他們的想法的確認。”

事實上，猶太人並沒有要求耶穌給他們一個解釋，他們不試圖去明白，而是將自己封閉在他們的懷疑之中。教宗籲請我們要留意我們的信仰和祈禱生活，以免同樣的事情在我們身上發生。

教宗強調，這種態度無法幫助我們與天主相遇。他指出，“真正的信仰和祈禱能開啟心智，而非封閉它們”。教宗最後總結道，讓我們自問，我們是否真的有能力聆聽天主，是否有能力克服規定和恐懼來“聆聽祂的聲音”。

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