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教宗三鐘經：真正的信仰和祈禱能開啟心智

教宗11日在三鐘經祈禱活動中省思說，耶穌同時代的人，由於僵硬的思想和對自己的所相信的堅持不放，很難承認祂是默西亞。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月11日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中，省思了當天福音的內容。福音中記載說：“猶太人遂對耶穌竊竊私議，因為他說：我是從天上降下來的食糧。他們說：‘這人不是若瑟的兒子耶穌麼？他的父親和母親，我們豈不是都認識麼？怎麼他竟說，我是從天上降下來的呢？’（若六41-42）”

教宗說，猶太人的不相信源自於一種觀念，即天主不會以普通方式，通過純樸和普通人來顯現自己。他們按照自定的級別來判斷耶穌：一個木匠的兒子。教宗指出，“他們因自己的成見而在信仰上受阻礙，他們也因對耶穌的卑微出身抱有偏見和他們自己的傲慢而受阻礙，因而認為沒有什麼可以向祂學習的。偏見和傲慢給我們造成多大的傷害！它們阻礙真誠對話、兄弟姐妹間的接近……你們要當心偏見和傲慢”。

接著，教宗表示，這些人遵守法律和所有戒律。他們看到耶穌所行的奇跡，可為什麼連這都無法“幫助他們認出耶穌是默西亞呢？”“他們遵守宗教戒律，不是為了聆聽上主，而是為了在其中尋找對他們的想法的確認。”

事實上，猶太人並沒有要求耶穌給他們一個解釋，他們不試圖去明白，而是將自己封閉在他們的懷疑之中。教宗籲請我們要留意我們的信仰和祈禱生活，以免同樣的事情在我們身上發生。

教宗強調，這種態度無法幫助我們與天主相遇。他指出，“真正的信仰和祈禱能開啟心智，而非封閉它們”。教宗最後總結道，讓我們自問，我們是否真的有能力聆聽天主，是否有能力克服規定和恐懼來“聆聽祂的聲音”。

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2024 August 12, 12:10

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。