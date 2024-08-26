教宗：願聖母瑪利亞保護並陪伴尼加拉瓜信徒

教宗25日在三鐘經祈禱後向尼加拉瓜人民致意，鼓勵他們“重燃”對耶穌的希望。教宗也強烈呼籲國際社會介入，一起面對猴痘構成的“全球衛生緊急情況”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月25日在三鐘經祈禱活動後問後信眾時，也向尼加拉瓜人民致意。他說：“親愛的尼加拉瓜人民，我鼓勵你們重燃你們對耶穌的希望。你們要記住，是聖神始終引領歷史走向更高的計劃。願無玷聖母在這飽受考驗的時刻保護你們，讓你們感受到她母親般的溫柔。願聖母陪伴親愛的尼加拉瓜人民。”

最近，尼加拉瓜政府實行嚴厲的稅務政策，宗教機構也不能倖免，這令宗教機構難以持續其服務工作。此外，當局並逮捕、驅逐宗教人士，取消了1500個宗教慈善機構的法人資格。

教宗在誦念三鐘經活動中也向受猴痘影響的人表達關懷之情，猴痘疫情構成全球緊急衛生情況。教宗說，“我為所有受感染的人祈禱，特別是受其影響的剛果民主共和國。我向最受這疾病影響的國家中的地方教會表達關懷，也鼓勵各國政府和私營企業分享可用的技術及治療方法，為的是不讓任何人缺乏適當的醫療服務”。

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