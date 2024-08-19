教宗鼓勵參加傳統朝聖活動的波蘭女性見證福音

波蘭婦女依循傳統參加了在希隆斯克地區佩卡雷聖母朝聖地舉行的敬禮活動，教宗18日在三鐘經祈禱活動中向她們致意。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月18日在三鐘經祈禱活動中，提到在波蘭希隆斯克地區佩卡雷聖母朝聖地朝聖的數以萬計的女孩和成年婦女，並邀請她們“在家庭和社會中喜樂地見證福音”。該朝聖地是一個於17世紀獻給聖母的敬禮場所。依循傳統，男性於5月份、女性於8月份前往此地朝聖。

在今年的朝聖活動中，繆勒（Gerhard Müller）樞機主持了彌撒。他在講道中強調，“站在耶穌的十字架下，而不是膽怯地逃離，這才是真正的基督徒”。樞機補充說，十字架下的婦女的場景，也向“我們展示了女性的特殊神恩”。

佩卡雷聖母朝聖地位於卡托維茲教省總教區，該教省總主教加爾巴斯（Adrian Galbas）說，“教會是為了福傳”。總主教提到朝聖活動的座右銘：“我在教會內，所以我去”。參與者的見證鼓舞人心，一位來自卡托維茲的婦女說，“這次朝聖給了我們一整年的力量，聖母瑪利亞給予我們力量”。在祈禱意向中，最常出現的是為健康、家庭中的和諧、婚姻和子女祈禱。



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