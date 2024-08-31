教宗鼓勵傳信大學保持自己的特色

教宗方濟各接見了出席聖座福音傳播部全體會議的代表們，談到這次會議關於宗座傳信大學未來走向的議題。教宗表示，就傳信大學而言，要珍視一切能用來更加凸顯“其傳教與跨文化特質”的事物。

（梵蒂岡新聞網）宗座傳信大學的身分、使命、期待及未來，這是聖座福音傳播部在8月29至30日兩天的特別全體會議中進行的反思。來自許多國家，尤其是亞洲和非洲的主教們也作出了貢獻。教宗方濟各8月30日上午在梵蒂岡樞密會議廳接見了與會者，提到這次會議的主旨，並為會議所採行的“同道偕行方式”表示祝賀。

身分與使命

教宗在講話中談到的第一個問題，乃是身分與使命的結合。教宗表示，對傳信大學而言，這兩個方面常協調一致，但常有待更新。

“大學的培育、教學、研究和活力，是我們領受向萬民傳揚福音的使命的一部分，它們的實踐絕不可被認為是一勞永逸的：它們永遠在行進中。它們是敞開的幅度，必須不斷地由聖神的氣息來引領，因為聖神引領歷史，召叫我們詮釋我們所處的時代。”

教宗指出，“如果大學的創始價值始終有效”，就需要與“今日現實對教會和世界提出的問題”進行對照和調整。“我們並非生活在一個基督信仰的社會，但我們蒙召在今日的多元社會中以基督徒的身分生活。活出基督信仰和心胸開放的人”。

面對期待和未來的傳信大學

期待與未來的結合，是教宗省思的第二個問題。他作出了具體的指示，涉及大學提供的培育，以及“人力和經濟資源的合理化”。

“為此，需要一種能超越當前的視野，懂得考慮到教會和社會情況、教會結構的生命力及其可持續性、地方教會的需求、司鐸和奉獻生活的聖召，以及不同地區的人口指數。”

需要有創意及合理使用資源

教宗表示，這是一種需要有創意的重組，與在羅馬的其他宗座大學和學術機構共同努力。重要的是，合理使用資源、“杜絕浪費”、捨棄已經過時的事物，就傳信大學而言，要珍視一切能用來更加凸顯“其傳教與跨文化特質”的事物。

教宗祝願，宗座傳信大學也能加強現有不同地理及文化區域的研究中心，並與地方教會的修道院和神學院建立更密切的關係。

“我們多麼需要牧者，多麼需要那些奉獻生活者和平信徒，他們懂得具體地推動向不同文化傳福音的傳教熱忱，如此一來也使福音本地化！這兩件事常相輔相成，即文化的福音化和福音的本地化。”

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