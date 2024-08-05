教宗三鐘經：只有愛而不是物質能充實生命

在4日的三鐘經祈禱中，教宗省思了當天的福音：“如果每個人將自己所擁有的與他人分享，即使很少，但在天主的幫助下大家都能夠獲得一些。” 在我們的家庭中，父母一生辛苦養育子女：“當子女感恩，彼此團結，不為爭奪遺產而爭吵，這將是一件美好的事情。”父母留給我們最珍貴的遺產不是金錢，而是那能夠奉獻一切的愛。

（梵蒂岡新聞網）不自私、與他人分享一切的愛，和耶穌一樣的愛。這便是五餅二魚奇蹟表現出來的愛。由於一名慷慨和勇敢的男孩，將自己所擁有的全數奉獻出來，耶穌得以使所有人果腹。

耶穌不是魔術師



在三鐘經祈禱中，教宗與不畏夏季炎熱天氣而聚集在聖伯多祿廣場的信友們分享當天的福音內容，並邀請大家默想那些目睹奇蹟的人，明白其中的真正意義。教宗說：“他們沒有明白，他們把耶穌當成一個魔術師，於是回去找他，希望他能像變魔術一樣重複這奇蹟。他們的注意力只集中在餅和魚上，也就是那些可食用的物質上，這些物質很快就消耗完了，這讓他們依然感到飢餓。”

真正的飽足生命之糧超越一切



教宗解釋說，那個奇蹟指向的是其它：“他們沒有意識到，這只是一個工具，透過它，耶穌在讓他們吃飽的同時，向他們揭曉了更為重要的事情：就是那條通往永恆生命之路，和那超越一切劑量令人飽足的餅的滋味。”

愛德是分享一切



真正的生命之糧是耶穌，他是天主的愛子，道生成人，來分擔我們的貧苦，通過它指引我們進入與天主及弟兄姐妹完全共融的喜樂。物質無法充實生命，唯有愛能做到。為此，必須要走上愛德之路，這種愛德是不為自己保留任何東西，而是與他人分享一切。

像兄弟般團結



教宗指出，父母就是這樣做的：他們傾其一生，只是為了讓子女能夠得到良好的成長，並為他們的未來留下些許保障。而當子女們懷著感恩之心能領悟到這個信息時，那是多麼的令人欣慰。“當子女們明白這個道理，不僅感恩而且彼此團結如兄弟般時，那是多麼美好啊！然而，如果他們為了遺產爭吵，甚至多年不再來往，那就令人感到多麼悲傷！父母留給子女最珍貴的遺產不是錢財，而是愛，他們因著這個愛把自己的一切奉獻給子女，正如天主對我們所做的那樣，藉此教導我們如何去愛”。

自由還是奴隸？



教宗方濟各呼籲大家自我省察，自問我們與事物的關係：我是它們的奴隸，還是能自由地使用它們，將它們作為施愛和接受愛的媒介？我是否懂得向天主和弟兄姐妹說“謝謝”並且能夠帶著喜悅的心情分享所得到的恩惠？

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