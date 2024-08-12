教宗接見四個修會全體大會與會者：重視愛德而非有多少文憑

教宗方濟各接見四個修會全體大會的與會神父和修女，提醒他們基督徒生活的「最終考核」關鍵在於對貧困、受苦和被丟棄者作出的關愛之舉。不可依照世俗的標準來揀選人，卻要常懷著一股白白付出的動力。

（梵蒂岡新聞網）心靈既要平安，又要有急切感，因為面對為天主聖愛做見證的使命，一種「安心無憂」的意識會使人變得怠惰。這是因為現世結束之際，一切都要接受「最後的考核」。誠如《瑪竇福音》所記載的，在最後考核中，重要的是對受苦者行的愛德，而非學歷文憑；是不分彼此地對所有人敞開的大門，而非只向「獲揀選者」開放的窄門。

教宗方濟各8月12日上午在梵蒂岡宗座大樓接見了四個修會全體大會的與會神父和修女，向他們再次闡述了奉獻生活的願景。這些與會者分別是聖西斯篤道明傳教修女會修女、聖心會修女、獻聖母於聖殿會修女，以及聖召會神父。

分辨、培育和愛德

教宗圍繞著分辨、培育和愛德這三大核心展開講話。無論是「做重大抉擇的鄭重時刻」，還是「做日常小決定的普通時候」，分辨的舉動都能讓人追隨各自的聖召，「辛勤工作、聽從上主、聆聽自己和他人、耐心等待、鼓起勇氣」。這使我們能理解天主的聖意，祂總是向心靈提出建議，從不強加於人。教宗表示，分辨是一個謹慎的過程，需要它的不僅是度奉獻生活者。

「我們的世界非常需要重新發現做決定的滋味和美好，尤其是那些關鍵性的抉擇，它們會影響到人生重大的轉捩點，例如聖召。因此，父母要出手相助，特別要幫助青年去了解，自由並非永遠停滯在十字路口左右閒晃，從不真正選一條路走。」

心靈平安卻有急切感

談到培育，教宗向神父、修女們重申，培育是一段「涵蓋整個生命的成聖進程」，交織著個人與團體的祈禱、聖事生活和朝拜天主。教宗多次強調，朝拜的觀念今天不幸消失了，迫切需要把它找回來。再者，「唯有一個謙遜承認自己持續在『接受培育』的人，才有望成為一個優秀的培育者」。因此，教宗叮囑在場眾人要留意「內心的急切感」，因為安心無憂是一回事，而如同義人那樣「心靈平安卻有急切感」則是另一回事。

治療「丟棄文化」的解藥

行愛德意味著「不停關注窮人的面容」。教宗囑咐在場眾人要提高警覺，願他們「常懷著一股白白付出及無私大愛的動力」。

教宗最後引用《瑪竇福音》第25章有關最後審判的章節，指出我們將要受評斷的依據。「上主不會問我們：『你讀了什麼書，有多少文憑？』這裡有個有效的解藥能治療在我們內及在我們周圍的『丟棄文化』：拜託，不要丟棄人，不要用世俗的標準來揀選人：他們有多重要，有多少錢，這些是世俗的標準，要拋開它們。你們不可丟棄人，卻要接納、擁抱每一個人，愛每一個人。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html