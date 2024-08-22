教宗：讓我們為分裂的世界祈求和平並帶去和平

教宗在本週例行的週三公開接見活動結束時，再次提到“飽受折磨的烏克蘭”、緬甸、南蘇丹和北基伍。他說，“我們不要忘記巴勒斯坦和以色列：願那裡獲得和平”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月21日在週三公開接見活動結束時，再次為和平發出呼籲，對世界上的許多衝突表示擔憂。他在問候意大利朝聖者後，敦促大家不要忘記“受了很多的苦、飽受折磨的烏克蘭”。

教宗說：“我們不要忘記緬甸、南蘇丹、北基伍，以及許多處於戰爭中的國家。讓我們為和平祈禱。我們不要忘記巴勒斯坦和以色列：願那裡獲得和平。”

此外，教宗問候聚集在保祿六世大廳的講波蘭語的信友時，也呼求和平。“我們的世界充滿了戰爭和分裂，它比以往任何時候都更需要聖神的果實。你們要首先從家庭和工作環境開始，將愛、和平及良善帶入你們的日常生活中”。

最後，教宗提到最近幾週徒步到波蘭光明山朝聖地的朝聖活動。他祝願，因著聖母瑪利亞的轉禱，信友們的祈禱能求得“世界極其渴望的和平之恩”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn



訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html