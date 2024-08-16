教宗：加沙處境極其嚴峻，應當停火、不可擴大衝突

在聖母升天節的三鐘經祈禱活動中，教宗方濟各將受苦百姓的「焦慮和痛苦」託付給聖母瑪利亞，再次為加沙地帶「極其嚴峻的人道主義處境」發出呼籲，懇請釋放人質、援助心力交瘁的人民：「要走談判的道路，好使這悲劇儘快結束。戰爭是個挫敗。」

（梵蒂岡新聞網）世界許多國家因似乎解決不了的社會張力和戰爭而陷入分裂，首先便是死亡人數攀升、緊張局勢加劇的中東，教宗方濟各將他們的「焦慮」和「痛苦」託付給童貞聖母瑪利亞、和平之后。8月15日聖母升天節，教宗在三鐘經祈禱活動結束之際，再次為和平、停火、談判和停止暴行發出熱切呼籲。

「我尤其想到飽受磨難的烏克蘭、中東、巴勒斯坦、以色列、蘇丹和緬甸。願我們在天上的母親為所有人求得安慰，以及寧靜且祥和的未來。」

加沙的人道主義處境極其嚴峻

教宗特別與那些頂著夏日豔陽、聚集在聖伯多祿廣場的信眾分享他對「加沙極其嚴峻的人道主義處境」的擔憂。

就在誦念《三鐘經》前幾個小時，哈瑪斯組織發布消息稱，自去年10月7日以來，以色列為了報復哈瑪斯而在加沙地帶展開的轟炸已有10個月，死亡人數超過了4萬人。

教宗說：「我再次懇請在所有戰線停火，釋放人質，並且援助心力交瘁的人民。」

談判之路

在卡塔爾杜哈為促進加沙停火的會談舉行的同時，教宗再次呼籲不要擴大衝突，以免整個中東化為灰燼。事實上，人們這幾天擔心，哈瑪斯政治領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇害後，伊朗可能會對以色列襲擊報復。教宗疾呼：「衝突不可擴大。」

「我鼓勵所有的人竭盡所能阻止衝突擴大，並走上談判的道路，好使這場悲劇儘快結束。」

挫敗

教宗最後說：「我們不可忘記，戰爭是個挫敗。」它永遠且對所有人，都是挫敗。

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