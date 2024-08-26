教宗方濟各：在各種情況下都應走和平的道路

教宗接見了出席國際天主教立法人員網絡年度會議的人士，再次強調戰爭是一種挫敗。教宗也告誡人們玩世不恭訊息的危險性，勉勵在場者成為新世代的榜樣。

（梵蒂岡新聞網）國際天主教立法人員網絡（ICLN）於8月22至25日在羅馬召開第15屆年度大會，討論的主題是：“處在戰爭的世界：持續的危機和衝突，這對我們意味著什麼？”大約170名與會者於8月24日前來梵蒂岡晉見了教宗方濟各。教宗在講話中指出，大規模的衝突造成了零星的第三次世界大戰，這種戰爭“似乎總是存在，停不下來”。

解決衝突就要放棄戰爭

教宗援引《眾位弟兄》通諭的教導，指出各種戰爭都是“政治和人類的失敗”。他說，“當代武器的巨大破壞能力實際上已摒棄了那些約束戰爭的傳統準則”，在許多情況下，“軍事目標與民用目標之間的區別越來越模糊”。然而，“我們的良知不能對每天出現在我們眼前的死亡和摧毀景象無動於衷。我們需要聆聽《聖經》中提到的窮人、寡婦和孤兒的呼喊，好能看到戰爭深處的罪惡深淵，盡一切可能選擇和平”。

以談判的途徑選擇和平

教宗提到，“在各種適當和不適當的情況下”都應走和平的道路。我們必須訴諸談判、調解的路徑並秉持公斷。教宗說：“有時衝突可能無法避免，但只有本著對話和理解他人及其理由的精神，並共同努力在謀求公益中促進正義，才能富有成效地解決衝突。請不要忘記：我們無法單獨解決衝突。我們只能與他人一起解決。沒有任何人能單獨解決衝突。”

世界厭倦戰爭，需要希望

教宗最後鼓勵在場的人成為新世代的榜樣。他說：“堅信基督的應許支撐著你們為促進公益的努力，願這努力為我們的青年樹立榜樣。讓他們看到希望和理想的典範是多麼重要，這些理想能對抗悲觀主義和玩世不恭的訊息，這些訊息太可怕了！青年經常暴露在這些絕望、悲觀和玩世不恭訊息之下！”

國際天主教立法人員網絡的使命

國際天主教立法人員網絡在其網站上說明它奉行的宗旨，即：為擔任公職的基督徒提供持續的信仰培育，使之成為一個供人參照的基督徒團體，有能力發揮“有品德且有效率的領導作用”，努力提升每個人的尊嚴。

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