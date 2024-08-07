教宗公開接見：沒有聖神，教會無法前進、成長和宣講

8月7日，教宗方濟各恢復了例行的週三公開接見活動。在要理講授中，教宗繼續省思聖神的臨在，從之前談過的創世行動，今天進入了新約。聖神是道成肉身奧跡的主角：瑪利亞成為基督之母，展現出教會的形象。面對困難，教宗邀請大家重複說：“在天主前沒有不可能的事。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於8月7日在保祿六世大廳恢復了例行的週三公開接見活動中，繼續他在7月暑休前的系列要理講授主題，即“聖神與新娘。聖神引領天主子民與耶穌、我們的希望相遇”。這次主題是“在道成肉身奧跡中的聖神”。教宗談到聖母瑪利亞，稱她為聖神的淨配及教會的形象。她透過聖神獲得了力量，能夠在接受天主聖言後，去宣講天主的聖言。

公開接見活動一開始，在場眾人先是聆聽了一篇讀經：“那時候，天使對瑪利亞說：‘瑪利亞，不要害怕，因為妳在天主前獲得了寵幸。看，妳將懷孕生子，並要給他起名叫耶穌。’瑪利亞向天使說：‘這事怎麼能成就？因為我不認識男人。’天使答覆她說：‘聖神要臨於妳，至高者的能力要庇護妳。’”（路一30-31、34-35）

瑪利亞因聖神而受孕

然後，教宗的省思從教會所信仰的根本事實出發，它在公元381年的君士坦丁堡大公會議中被納入《信經》，即：聖神降臨於瑪利亞身上，她因聖神成了基督的母親。這正是天使報喜的內容。

教宗指出：“這是大公信仰的一個事實，因為所有基督徒都一起宣認那同一份《信經》。從記不清什麼時候開始，虔誠的公教信徒就從這個信仰的事實中汲取了一篇日常祈禱文，也就是《三鐘經》。”

瑪利亞，教會的形象

教宗接著表示，這個信仰的道理讓我們得以“稱瑪利亞為傑出的淨配，這就是教會的形象”。梵二文獻《教會》憲章也重申了瑪利亞和教會的相似之處：“教會默觀聖母深奧的聖德，仿效她的愛德，藉着忠實承受於天主的聖道實踐聖父的旨意，教會自己也變成了母親，因為教會以講道和聖洗聖事，把聖神所孕育、天主所產生的兒女，投入不朽的新生命中。”（《教會》憲章，64號）

“這事怎能成就？”

在談論瑪利亞與教會之間的相似之處時，教宗強調，就像童貞瑪利亞先在自己內接納了耶穌，然後將其生育一樣，同樣教會也必須先接受天主的聖言，然後通過生活和宣講賦予其活力。如同瑪利亞一樣，當教會面對的任務超出其能力時，也會很自然地問出相同的問題：“這事怎能成就？”（路一34）

“在一個似乎只追求舒適的世界中，如何宣講耶穌基督及其救恩？答案也是一樣的：‘你們將充滿聖神的德能。’（宗一8）沒有聖神，教會無法前進、成長、宣講。”

“在天主前沒有不能的事”

教宗繼續指出，不僅是教會，每一個受洗者，也就是我們每一個人，有時都會問自己：“我能怎麼面對這個情況？”教宗讓大家記住天使的答覆，即：“在天主前沒有不能的事。”（路一37）這將會對我們裨益良多。

最後，教宗總結道：“兄弟姐妹們，每當我們再次踏上旅途時，也要在心中懷著這份安慰人心的確信：‘在天主前沒有不能的事。’如果我們相信這點，我們就會創造奇蹟。”

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