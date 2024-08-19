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教宗三鐘經：天上食糧是超乎各種期待的禮物

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中闡明，聖體聖事、「天上食糧」、「生活且真正的食糧」不會「變魔術般地立刻解決所有問題」。基督聖體是高過於我們所需的食糧，「因為祂滿足我們大家對希望、真理、救恩的飢渴」。「天上食糧是超乎各種期待的禮物」。

（梵蒂岡新聞網）「我是從天上降下的生活的食糧。」主日福音記載，耶穌如此說道（若六51）。教宗方濟各8月18日主日在三鐘經祈禱活動中強調，耶穌「從天父而來，是為我們取得肉軀的聖子」，是「高過於我們所需的食糧」。事實上，我們每個人都「在心中」感受到「對希望、真理和救恩的飢渴」，耶穌滿足這份飢渴，將自己獻給我們，豐富我們的生命。

「耶穌照料的是最大的那份需求：祂拯救我們，以自己的生命來滋養我們的生命，並且始終這麼做。因著祂，我們得以與天主共融，在我們彼此之間共融。」

天上食糧不是變魔術，卻帶來希望

「天上食糧」、「生活且真正的食糧」不會「變魔術般地立刻解決所有問題」。教宗表明，基督聖體「賜給窮人希望，戰勝狼吞虎嚥之人的傲慢」。

耶穌的話語令人費解

基督「稱自己是最常見的日用食糧」，祂的話語令人費解。有些人會問：「耶穌怎麼能把自己的身體給我們吃呢？」教宗指出，「我們今天也」有同樣的疑問，卻在「聖體聖事的奧跡」前心生「驚喜和感激」之情。

地上的食糧不足以生活

教宗表示，基督所說的一切讓人又驚又喜，因為「天上的食糧是超乎各種期待的禮物」。然而，那些不理解「耶穌風格」的人，「依然心存懷疑」，認為「吃另一個人的身體是不可能的，這甚至是違反人性的」。教宗解釋道，基督的「聖體聖血」使人想到祂的人性，因為這些是耶穌「為我們獻出生命、以滋養我們」的記號。教宗邀請眾人頌謝天主子，因為祂「為了我們並且同我們一起臨在」於此。

「基督是真人，祂深知人需要飲食才能生存。但祂也知道這是不夠的。對地上的食糧行了增餅奇跡後，祂準備了一份更大的禮物：祂親自成了真正的食糧、真正的飲料。主耶穌，謝謝祢。」

教宗請眾人反省：我們是否對救恩感到飢渴？在「為我們死而復活的上主的聖體」前，我們能否感到驚喜？教宗最後敦促信眾懇求聖母瑪利亞「幫助我們領受在餅形內的天上恩典」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2024 August 19, 11:26

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。