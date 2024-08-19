教宗三鐘經：天上食糧是超乎各種期待的禮物

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中闡明，聖體聖事、「天上食糧」、「生活且真正的食糧」不會「變魔術般地立刻解決所有問題」。基督聖體是高過於我們所需的食糧，「因為祂滿足我們大家對希望、真理、救恩的飢渴」。「天上食糧是超乎各種期待的禮物」。

（梵蒂岡新聞網）「我是從天上降下的生活的食糧。」主日福音記載，耶穌如此說道（若六51）。教宗方濟各8月18日主日在三鐘經祈禱活動中強調，耶穌「從天父而來，是為我們取得肉軀的聖子」，是「高過於我們所需的食糧」。事實上，我們每個人都「在心中」感受到「對希望、真理和救恩的飢渴」，耶穌滿足這份飢渴，將自己獻給我們，豐富我們的生命。

「耶穌照料的是最大的那份需求：祂拯救我們，以自己的生命來滋養我們的生命，並且始終這麼做。因著祂，我們得以與天主共融，在我們彼此之間共融。」

天上食糧不是變魔術，卻帶來希望

「天上食糧」、「生活且真正的食糧」不會「變魔術般地立刻解決所有問題」。教宗表明，基督聖體「賜給窮人希望，戰勝狼吞虎嚥之人的傲慢」。

耶穌的話語令人費解

基督「稱自己是最常見的日用食糧」，祂的話語令人費解。有些人會問：「耶穌怎麼能把自己的身體給我們吃呢？」教宗指出，「我們今天也」有同樣的疑問，卻在「聖體聖事的奧跡」前心生「驚喜和感激」之情。

地上的食糧不足以生活

教宗表示，基督所說的一切讓人又驚又喜，因為「天上的食糧是超乎各種期待的禮物」。然而，那些不理解「耶穌風格」的人，「依然心存懷疑」，認為「吃另一個人的身體是不可能的，這甚至是違反人性的」。教宗解釋道，基督的「聖體聖血」使人想到祂的人性，因為這些是耶穌「為我們獻出生命、以滋養我們」的記號。教宗邀請眾人頌謝天主子，因為祂「為了我們並且同我們一起臨在」於此。

「基督是真人，祂深知人需要飲食才能生存。但祂也知道這是不夠的。對地上的食糧行了增餅奇跡後，祂準備了一份更大的禮物：祂親自成了真正的食糧、真正的飲料。主耶穌，謝謝祢。」

教宗請眾人反省：我們是否對救恩感到飢渴？在「為我們死而復活的上主的聖體」前，我們能否感到驚喜？教宗最後敦促信眾懇求聖母瑪利亞「幫助我們領受在餅形內的天上恩典」。

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