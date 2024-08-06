教宗任命亨寧為美國波士頓教區總主教

教宗方濟各接受了波士頓總主教奧馬利樞機辭去治理波士頓教區的牧職的請求，於8月5日任命亨寧主教為波士頓總教區的總主教，以接替奧馬利樞機的職務。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月5日接受了波士頓總主教奧馬利（Seán Patrick O’Malley）樞機辭去治理波士頓教區的牧職的請求，任命亨寧（Richard G. Henning）主教為波士頓總教區的新任總主教，以接替奧馬利樞機的職務。亨寧主教獲任命前是美國普洛威頓斯（Providence）教區主教。

亨寧總主教現年59歲，出生於美國紐約州的羅克威爾中心（Rockville Centre），1992年晉鐸。晉鐸後，於1992至1997年在羅克威爾中心教區從事堂區牧靈工作。2000年，亨寧獲得華盛頓美國天主教大學聖經神學碩士學位；2007年，在羅馬獲得宗座天使大學聖經神學博士學位。亨寧神父曾先後在修院任教並作陶成導師。

2018年6月8日，亨寧神父被任命為羅克威爾中心教區輔理主教；於2022年11月23日被任命為普洛威頓斯教區助理主教，並於2023年5月1日就任該教區正權主教。

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