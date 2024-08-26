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教宗三鐘經：跟隨耶穌並非易事，但祂是生命的圓滿

教宗25日帶領信眾誦念三鐘經時指出，今天就如昨天一樣，理解耶穌的行事方式並不容易。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月25日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中省思當天福音內容說，跟隨耶穌並非易事，今天就如昨天一樣，只有少數人和十二位宗徒一樣，跟隨耶穌直到最後，因為友情和信任將他們與耶穌連結在一起。

主的語言常常不容易理解。伯多祿知道，只有在基督內才有生命，他說：“主！我們去投奔誰呢。”教宗解釋說，儘管他們並不總能理解師傅所說和所做的一切，但“十二位門徒留了下來，因為他們在祂內找到了永生的話”。“耶穌的選擇常常超出一般的思維”，超出了傳統的準則，甚至造成挑釁和反感的局面（參閱：瑪十五12）。所以，跟隨耶穌並非易事。

教宗接著說，“在當時眾多的老師中，伯多祿和其他人只有在耶穌內找到了對生命、喜樂和愛的渴望的答案，這渴望推動著他們：只有藉著耶穌，他們才能體驗到他們尋找的生命的圓滿，這圓滿超越了罪惡，甚至超越了死亡的限制”。

最後教宗指出，“我們越接近耶穌，我們越接受祂的福音，在聖事中領受恩寵，在祈禱中與祂為伴，在謙卑和愛德中效法祂，我們就越能體驗到有祂作為朋友的美好，使我們意識到惟有祂有‘永生的話’”。

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2024 August 26, 12:05

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。