教宗三鐘經：跟隨耶穌並非易事，但祂是生命的圓滿

教宗25日帶領信眾誦念三鐘經時指出，今天就如昨天一樣，理解耶穌的行事方式並不容易。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月25日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經。他在念經前的講話中省思當天福音內容說，跟隨耶穌並非易事，今天就如昨天一樣，只有少數人和十二位宗徒一樣，跟隨耶穌直到最後，因為友情和信任將他們與耶穌連結在一起。

主的語言常常不容易理解。伯多祿知道，只有在基督內才有生命，他說：“主！我們去投奔誰呢。”教宗解釋說，儘管他們並不總能理解師傅所說和所做的一切，但“十二位門徒留了下來，因為他們在祂內找到了永生的話”。“耶穌的選擇常常超出一般的思維”，超出了傳統的準則，甚至造成挑釁和反感的局面（參閱：瑪十五12）。所以，跟隨耶穌並非易事。

教宗接著說，“在當時眾多的老師中，伯多祿和其他人只有在耶穌內找到了對生命、喜樂和愛的渴望的答案，這渴望推動著他們：只有藉著耶穌，他們才能體驗到他們尋找的生命的圓滿，這圓滿超越了罪惡，甚至超越了死亡的限制”。

最後教宗指出，“我們越接近耶穌，我們越接受祂的福音，在聖事中領受恩寵，在祈禱中與祂為伴，在謙卑和愛德中效法祂，我們就越能體驗到有祂作為朋友的美好，使我們意識到惟有祂有‘永生的話’”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html