教宗：不可使和平天主的話窒息，戰爭是個挫敗

教宗方濟各在誦念《三鐘經》後，為聖地呼求和平、衝突不再延燒。「襲擊，包括那些有針對性的襲擊，以及殺戮，絕不能是解決方法。」教宗也念及委內瑞拉：各方必須尋求真相，行事節制有度，避免暴力。教宗為印度洪水災民祈禱，並提及黎巴嫩新真福杜埃希宗主教。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月4日主日在誦念《三鐘經》後，為中東局勢和戰爭延燒的危險深表擔憂。教宗表示，這場衝突「極為激烈殘忍，不可再擴展下去」。教宗為所有受害者祈禱，「尤其是無辜的孩童」，以及「巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩的百姓」。

有針對性的襲擊和殺戮絕不能是解決方法

教宗呼籲「要有勇氣恢復對話，在加沙地帶和所有前線立即停火，釋放人質」，援助百姓，為他們提供人道救援物資。轟炸、謀殺和暴力根本無濟於事。

「襲擊，包括那些有針對性的襲擊，以及殺戮，絕不能是解決方法。它們無助於走正義的道路、和平的道路，只會激起更多的仇恨和抱負。夠了，弟兄姊妹們！到此為止！不要讓和平天主的話語窒息，卻要讓和平的天主聖言成為聖地、中東和全世界的未來！戰爭是個挫敗！」

願各方在委內瑞拉尋求真相

提到中東和緬甸後，教宗也表達了對委內瑞拉的擔憂。在馬杜羅總統的再次當選引發爭議後，那裡的局勢現在相當棘手。

「我沉痛地籲請各方尋求真相，行事節制有度，避免各種暴力，要通過對話來解決爭端，關心人民真正的福祉，而非片面的利益。」

教宗將委內瑞拉託付給科羅莫托聖母（Our Lady of Coromoto）的轉求，以及真福埃爾南德斯（Josè Gregorio Hernandez）的代禱。

教宗為印度暴雨罹難者祈禱

然後，教宗對「遭受強烈暴雨重創」的印度人民，特別是喀拉拉邦人民表達關懷。這次暴雨「造成了多起山體滑坡、許多人失去生命、眾多百姓流離失所和龐大的損失」。「這場災難的破壞力如此強大」，教宗邀請眾人與他一起為所有因此喪生和處境艱難的人祈禱。

為貝魯特港爆炸事件罹難者實現正義、釐清真相

念經後，教宗提到了8月2日週五在黎巴嫩被冊封的新真福杜埃希（Stefano Douayhy）宗主教。他於1670年至1704年領導馬龍尼禮教會，教宗讚許他是「信德的導師、殷切的牧者，始終親近子民的望德見證人」。

杜埃希宗主教所處的年代「也因種種迫害而十分艱苦」。教宗說：「今天黎巴嫩人也吃很多的苦！我尤其想到貝魯特港爆炸事件的罹難者家庭。我希望早日實現正義、釐清真相。」

在聖維雅納（John Vianney）瞻禮當天，有些國家為本堂神父舉行慶祝活動。教宗最後在三鐘經祈禱活動中向所有本堂神父表示關懷和感激，稱他們儘管「有時面對許多磨難，卻熱忱又慷慨地獻身於天主和子民」。

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