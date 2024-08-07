教宗接見阿富汗人團體：不可用天主的名恐嚇別人

教宗接見了旅居意大利的阿富汗團體協會的成員，談到在阿富汗有眾多的民族，這個差異有時成了歧視和排斥的理由。教宗希望該國人民彼此尊重，攜手建設一個“更公正及更人性化的文明”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各8月7日上午在主持週三公開接見活動之前，先接見了旅居意大利的阿富汗團體協會的成員。這個協會的宗旨是集合在意大利生活的阿富汗人，促進他們融入社會。教宗提到他曾在梵蒂岡接見過阿富汗難民家庭，這個國家因頻繁的戰爭和衝突，使人民難以過上平靜、自由和安全的生活。

阿富汗數十年來在戰爭和衝突、不穩定、摧毀、死亡、內部分裂、歧視及移民的經歷中度過了“悲慘的歲月”。因此，教宗希望該國人民彼此尊重，攜手建設一個“更公正及更人性化的文明”，“每個人的權利”都得到承認、天主的名不再用來“恐嚇別人”。

歧視和排斥

教宗也談到鄰國巴基斯坦，強調這兩個國家的社會結構都是“由許多民族所組成，每個民族都為自己的文化、傳統和獨特的生活方式感到自豪”。然而，“這種顯著的差異，非但沒有成為促進最低限度地共同保護每個民族的特性和權利的機會，有時反而成為歧視和排斥，甚至實實在在迫害的理由”。

力量法則取代了法律的力量

教宗指出，所有這一切在與巴基斯坦接壤的邊境地區更為顯著，那裡“族群交錯”和“邊境的極度‘多孔性’”決定了一種不易解讀的情況，而且，“很難有效地制定出所有人都能具體理解和實施的規範”。

“在這樣的情況下，可能會出現這樣的情況：強大或覺得更強的一方試圖越過法律的規定，或對少數族群濫用職權，以所謂的力量法則來保護自己，而不是依賴法律的力量。”

宗教被利用

宗教因素就其本質而言，本應有助於“化解矛盾”，並創造空間，“讓每個人的公民權利都能在平等和不受歧視的基礎上受到充分承認”，但實際上，宗教本身卻“受到操縱和利用”，結果是“為與宗教不相容的計劃服務”。教宗指責，“在这种情况下，宗教成为對立和仇恨的因素，能导致暴力行为”。

促進和諧

當務之急是“讓每個人都堅信，不可以天主的名義，煽動對他人的蔑視、仇恨和暴力”。在這層意義上，教宗鼓勵在場的阿富汗團體的成員，繼續本著“崇高意願”促進宗教和諧，努力“使不同宗教之間的誤解得以消除，這樣才能建設信任的對話與和平的道路”。

教宗說：“這條路並不容易走，有時還會中斷，但這是唯一可行的道路。如果真的渴望公益、促進和平，就必須堅持不懈地走下去。”

不可利用和曲解宗教

接著，教宗提起他於2015年的中非之行，其間他曾進入一座清真寺祈禱，而伊斯蘭團體的教長也坐上教宗的座車，他們一起去探訪所有的團體，有伊斯蘭的、新教的，也有天主教的。教宗說，這將我們“聯合起來”。教宗也重提阿布扎比文件，再次呼籲不要利用或曲解宗教。

“宗教從來不會煽動戰爭，也不會激起仇恨、敵對、極端主義的情緒，更不會激發暴力或流血衝突。這些災難是偏離的宗教教義、宗教被政治利用，以及宗教團體的人詮釋的結果，他們濫用宗教情感對人心的影響力，唆使人們去做與宗教的真理毫不相干的事。”

採納對話的文化

教宗重複阿布扎比文件中的一句話，說“天主不願意祂的名被用來恐嚇人”。教宗表示，這同樣適用於種族、語言和文化差異，換句話說，我們必須“採納對話的文化，將其作為路徑”。

“若能如此，你們協會所抱怨的在巴基斯坦的普什圖族人所遭受的歧視也將結束，而一個新的時代也將會開始。在這個時代，法律的力量、憐憫這個關鍵詞，以及相互尊重的合作將會迎來一個更公正、更人性化的文明。”

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