巴布亞新幾內亞：在挑戰與多樣性中見證福音的傳教士

在這個準備於九月份迎接教宗方濟各的大洋洲國家，耶穌聖心傳教會為各個團體提供教育和醫療服務，包括偏遠地區。“我們不僅為天主教徒服務，也為全體人民服務。我們沒有支援，常常得不到資金，有時候人們死於可治療的疾病。”“我們祈願教宗的到來能夠帶來希望和某種形式的改變。”

（梵蒂岡新聞網）在教宗方濟各將於9月6日至9日訪問的巴布亞新幾內亞，天主教會在教育和醫療領域發揮著關鍵作用。這些領域因缺乏政府支持而面臨許多挑戰。耶穌聖心傳教會巴布亞新幾內亞的省會長西爾維斯特·瓦爾瓦凱（Sylvester Warwakai）神父在教宗牧靈訪問前夕接受梵蒂岡媒體採訪。

教育與援助

傳教士們目前在七個教區工作，他們從事堂區活動、教學和援助工作。瓦爾瓦凱神父強調，大多數服務的堂區都有附屬學校，因為學校對於天主教信仰的發展至關重要。

自從巴布亞新幾內亞於1975年獨立以來，政府與天主教會之間達成協議，成立了天主教教育和天主教衛生服務機構，並與教育部和衛生部合作。傳教士沒有自己的設施，但在現有框架內與教區合作。

偏遠農村地區的工作

瓦爾瓦凱神父解釋說，教會的工作在難以到達且缺乏政府設施的農村地區尤為重要。“我們沒有在巴布亞新幾內亞的高地地區工作，但在全國大多數農村地區都有傳教活動。”傳教士在這些地區設有小學和中學以及醫療設施，這些設施隸屬教區的服務機構，“但由我們的神父和修士管理。”

缺乏資金與支援

神父抱怨道，在過去的二十年裡，“衛生服務和教育系統在許多方面都失敗了，因為政府對教會管理的機構，特別是醫療和教育方面的資助非常少。有時這些資助無法及時到位，導致學校關閉。”

關於醫療設施，瓦爾瓦凱神父解釋說，有時他們無法獲得必要的政府資金來購買藥品，導致“人們因可治癒的疾病而死亡。”這些設施往往被迫縮減規模，“僅處理一些對生命構成重大威脅的情況，比如分娩的母親或即將死於瘧疾的人。”

逆境、挑戰與福音的見證

傳教士表達了他的憂慮：對資源和財政支持有限的問題也在讓城市和其他農村地區感到沈重。為了應對這種狀況，耶穌聖心傳教會“不僅服務於天主教徒，也服務於普通民眾。”尤其在醫療領域，儘管國家面臨“各種逆境和挑戰”，教會仍然在此領域“見證福音的價值”。

當地教會的支持

瓦爾瓦凱神父對巴布亞新幾內亞和所羅門群島天主教主教團以及在該國的各修會和傳教士所給予的支持表示感謝。他說，耶穌聖心傳教會所獲得的大部分幫助來自海外，包括澳大利亞和歐洲的機構：“我們盡量利用現有的資源，即使這些資源並不足夠。”

期待教宗方濟各的到來

談到教宗方濟各即將展開的亞洲和大洋洲之行，其中包括9月8日訪問巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港和中途停留瓦尼莫（Vanimo），瓦爾瓦凱神父表示，教宗的到來將為在巴布亞新幾內亞開展牧靈工作的傳教士帶來“歸屬感、希望和樂觀”。

神父解釋說，莫爾茲比港總教區正在通過閉靜和祈禱為教宗的訪問做準備。“我們感到自豪，我們真的很高興。”上一次教宗踏上巴布亞新幾內亞的土地是在1995年，當時聖若望保祿二世為冊封伯多祿圖羅特（Pietro To Rot）為真福而來。如今，隨著方濟各的訪問，年輕一代將有機會親身感受與教宗的親近。瓦爾瓦凱神父繼續說，“這讓我們更有活力，也更有信心，我們並沒有被遺忘。我們很高興，大家都有一種共融感，並祈願教宗的到來能帶來希望。”同時，也希望為我們的領導人帶來“某種形式的改變”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html