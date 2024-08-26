教宗：歐洲的民粹主義浪潮使友愛原則消逝不見

教宗方濟各向阿爾卑巴赫論壇的與會者寄發訊息，指出有些運動可能會導致最弱小者遭到忽視，並分享了他對這類型運動日漸擴張的擔憂。

（梵蒂岡新聞網）我們應當遏止民粹主義在歐洲的推動和各種極化情況，它們導致歐盟的根本價值消失不見。教宗方濟各在寫給阿爾卑巴赫歐洲論壇（Forum europeo Alpbach）的訊息中強調了這個核心要點。該論壇於8月17日至30日舉行會議，它是一個集結舊大陸和全世界青年的平台，以分享政治界、企業界、文化界和民間社會傑出思想家和分析家的省思及行動。

民粹運動使弱小者被邊緣化

該論壇的目的是為一個強盛且民主的歐洲引導思想。有鑒於此，教宗方濟各對歐洲的命運提出若干擔憂的理由，指出現在「多個民粹主義運動廣受歡迎」。在此趨勢的基礎上，教宗點出了幾個經濟和政治的因素。

「在歐洲，繼民粹主義這個浪潮後，有些理想消逝不見，某些關於對待社會最弱小成員的原則被放在次要位置。」

歐洲不可失去友愛的普世價值

教宗提出的問題關乎人性尊嚴和手足情誼的原則，「與福音的價值息息相關」。教宗的話語一方面安慰人心，因為即使在世俗化的背景裡，也「不應感到訝異或恐懼」，因為天主臨在其中，教會能繼續運作；另一方面，教宗也發出呼籲。

「懷著常新的衝勁，我們基督徒秉持教會普世性的主張而努力奮鬥，為教會社會訓導的富饒作出貢獻。歐盟自創始以來也具備普世性的特質，但願它不會失去這些特質。歐洲社會應當想方設法減輕其內部的極化，始終對周遭的世界開放。」

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