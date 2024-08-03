教宗致函梅久戈耶青年節的參與者：以福音建設新人類

教宗方濟各致函參加第35屆梅久戈耶青年節活動的青年們，勉勵他們聆聽天主聖言、隨身攜帶福音，“在世界上成為希望、愛及和平的宣講者”。

（梵蒂岡新聞網）第35屆梅久戈耶青年節於8月1日至6日舉行，主題取自《路加福音》：“瑪利亞選擇了更好的一份。”（十42）教宗方濟各在此機會致函參與活動的青年們，以耶穌的這句話為起點，向青年們提供幾點簡短的建議，以此幫助他們的靈性成長和“在教會和世界中”應盡的義務。

聆聽聖言

教宗強調，首先應有做“真正門徒的態度”，即聆聽上主的聖言。拉匝祿的姐妹瑪利亞坐在主的腳前聽祂講話，耶穌讚賞她的選擇，稱之為“更好的一份”。不過，教宗也表示，還有“另一位真正的門徒”，納匝肋的瑪利亞，她曉得接納天主聖言，“全部投入”，直到站立在十字架下，並在五旬節那一天與宗徒們聚集在一起。

“讓天主聖言進入她的心，童貞瑪利亞忠實而謹慎地履行了她的使命。她也選擇了更好的一份：主耶穌。同樣地，親愛的朋友們，你們也蒙召成為基督的真正門徒。”

福音有如指南針

教宗吩咐青年們默想天主聖言，讓聖言光照他們的心智，好能發現天主對每個人的渴望。教宗寫道：“為此，我鼓勵你們與福音建立密切的關係，隨身攜帶它，讓它成為你們的指南針，為你們指引所應走的道路。”

在日常生活中將基督帶給別人

“不認識聖經就是不認識基督”，教宗引用聖熱羅尼莫的這句名言，邀請聚集在梅久戈耶的男女青年也要經常參加感恩祭並勤領修和聖事。另一方面，靈性生活的成長不能只顧自己，真正的門徒“需要將天主的國傳給他人”。教宗提醒他們，將福音帶給別人是教會內每個人的使命。

“你們必須有勇氣在自己的家庭、教育和工作環境，以及在自己的閒暇時間談論基督。你們尤其要以自己的生活宣講基督，顯示出基督具體地臨在於你們的生活、日常事務，以及符合福音的每項具體決定中。”

你們要成為新人類的建設者

教宗寫道，成為福音的使徒和“新人類的建設者”，這是上主對你們的要求。最後，教宗將這些青年託付於耶穌的母親。“願她的芳表勉勵你們在世界上成為希望、愛及和平的宣講者”。

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