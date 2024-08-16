教宗的愛德工作澤被烏克蘭哈爾科夫

由瑞士衛隊裝滿食品、衣服、衛生用品和藥品的貨車從羅馬出發，已於8月12日抵達遭受俄軍襲擊的地區。物資由聖座愛德服務部負責分發，並與當地烏克蘭天主教希臘禮教會共同分享。圖查佩茨主教和克拉耶夫斯基樞機向恩人們表達了感激之情。

（梵蒂岡新聞網）教宗的愛德工作來到了烏克蘭的衝突中心地帶哈爾科夫（Kharkiv），該地是遭受俄軍轟炸最嚴重的地區之一。8月8日，滿載（特別是能長期儲存的）食物、兒童食品、個人衛生用品、衣服、藥品和其他基本必需品的貨車從羅馬出發，經過4天後於12日抵達烏克蘭。整個行動一如既往，由教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機領導的聖座愛德服務部管理。

瑞士衛隊的援助

自戰爭伊始，教宗便不斷向烏克蘭捐贈禮物和救護車，以幫助那些飽受戰爭之苦的人民。克拉耶夫斯基樞機則是親自前往烏克蘭十餘次。一群瑞士衛兵也參與了教宗這項新的援助善工。年輕的士兵們在羅馬的烏克蘭教堂聖索菲亞大殿集結，花費數小時徒手裝貨，把卡車的集裝箱都塞得滿滿當當。

當地主教的感激之情

從羅馬運送的物資已經抵達哈爾科夫地區，並與當地烏克蘭天主教希臘禮教會共同分享。在梵蒂岡媒體的一段視頻中，天主教希臘禮教會主教圖查佩茨（Vasyl Tuchapets）向教宗和聖座的這一關懷之舉表達了感激：“讚美耶穌基督。來自羅馬的人道主義援助已經抵達了我們的主教座堂。我要特別感謝塞梅亨（Marco Semehen）神父，他為哈爾科夫遭受戰爭之苦的人民組織了募捐活動。我還要感謝聖索菲亞協會、羅馬團體的成員和志願者，是他們備好並寄來了這些援助物資。這裡已經收到了人們迫切需要的物品，以及能滿足人們其他需求的東西”。

圖查佩茨主教還特別感謝克拉耶夫斯基樞機的援助和聖座的支持。他說道：“最近很多人從與俄羅斯交壤的邊境地區撤離，尤其是正陷於戰火之中的沃夫昌斯克（Vovchansk）市和利普齊（Lyptsi）市。他們中的許多人來到了哈爾科夫，每日前來向我們乞求食物和其他必需品，比如床上用品和餐具，因為他們為了保命往往不得不只帶著證件逃離。所以，這些人道主義援助非常重要。我再次感謝所有的恩人，他們接受了我們的呼籲，並決心幫助遭受戰爭之苦的哈爾科夫人民。我們為所有的恩人祈禱。願天主保佑你們”。

克拉耶夫斯基樞機的致謝

克拉耶夫斯基樞機也向梵蒂岡新聞網表達了他的滿意之情：“我們非常高興地得知，載著教宗和許多羅馬人民禮物的貨車已經抵達烏克蘭目的地。出於安全問題，我們之前無法透露位置。那是遭受轟炸最嚴重的地區，人民飽受苦難”。樞機還對耗費大量時間裝載貨物的瑞士衛隊和慷慨的羅馬人民表示感謝。自然還要感謝聖父教宗，他再次向烏克蘭表示了具體的關懷。教宗每次公開呼籲都會念及“飽經折磨”的烏克蘭，籲請信眾們不要忘記這個國家。

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