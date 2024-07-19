教宗探望梵蒂岡夏令營的孩童：建設和平是最美好之事

如往年一樣，教宗方濟各7月18日探望了梵蒂岡夏令營營地的孩子們。他囑託他們從家庭就開始學習建設和平，每一位孩童在天主眼中都是珍貴的。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各7月18日上午來到梵蒂岡夏令營營地聖若瑟中心運動場，探望參加活動的孩童，並與他們進行簡短的交談。梵蒂岡城國每年都為梵蒂岡職員的孩子們舉行夏令營活動，並已成為慣例。

與往年不同的是，教宗沒有在保祿六世大廳與孩童們會面，而是直接來到孩子們的夏令營營地聖若瑟中心運動場，該中心靠近梵蒂岡博物館的破船噴泉（Fontana della Galea）。聖若瑟中心在不久前六月剛剛建成啟用，教宗當天一大早在聖瑪爾大之家接見了恩人們，向他們表達謝意。

接著，教宗來到聖若瑟中心，首先問候了營地的服務人員，他們中的一些人“以前曾是參加夏令營活動的孩童，今天已長大為青年和成年人，如今為夏令營團體服務”。教宗說：“感謝你們的幫助。你們中的一些人曾是夏令營學員，現在是合作者，在這裡幫忙。”教宗鼓勵他們做這個讓人“成長的美好工作”，同時也提醒他們要好好保護兒童。

隨後，教宗來到運動場，營地的孩子們揮舞著“謝謝”的牌子已經在等候教宗了。其間，有五位小朋友向教宗提出問題，教宗先是分享了小時與家人愉快生活的時日，指出父母和祖父母幫助我們成長。接著，教宗講到和平，說道：“建設和平是生命中最美好之事。當我們與兄弟爭吵、生氣時，我們該當學會在家庭裡建設和平。”說到這裡，教宗提高聲調說：“在沒有講和的情況下，絕不要上床睡覺！”於是，孩子們齊聲重複三次：“絕不要帶著一肚子的火上床睡覺。”

接著，夏令營的孩子們和教宗談到了即將到來的禧年。教宗解釋，禧年一詞來源於“喜悅”之意，因而，人們應該“總是以喜悅準備”禧年，喜悅與“娛樂”不同，因為娛樂不總是一件“好事”。

最後，教宗與孩子們的會面以祈禱結束。祈禱後，所有學員放飛手中五彩繽紛的氣球，其中一個是為教宗準備的白色氣球，上面印著與教宗身後橫幅上同樣的一句話：“致親愛的男女孩童：你們在天主的眼中是寶貴的。”這些氣球都是用可生物降解的材質製作而成的。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html