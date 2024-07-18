敬禮古老聖母像1500週年，教宗致函鼓勵行愛德、促和平

在紀念敬禮古老的“門廊聖母像”1500週年之際，教宗致函天主之母聖職會總會長安多尼·皮科洛神父，勉勵他們繼續履行仁愛、建設和平及福音傳播的使命。

（梵蒂岡新聞網）2024年7月17日是敬禮古老的“門廊聖母像”（Santa Maria in Portico）1500週年的紀念日。該聖像被稱為永恆之城羅馬的守護者，自1601年起，就被委託於天主之母聖職會（Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio）所保管。在敬禮紀念日的機會上，教宗方濟各致該修會總會長安多尼·皮科洛（Antonio Piccolo）神父。教宗表示：“對我來說，這是個與你們修會大家庭祈禱的愉快時刻。你們自1601年起就一直守護著這幅聖像。”

在信函中，教宗首先提及敬禮“門廊聖母像”的起源始於524年7月17日，那時，聖母瑪利亞顯現給羅馬貴族婦女聖加拉(Santa Galla)，聖若望一世教宗為此作了見證。聖加拉曾在此門廊處接待窮人和朝聖者，之後此地成為了聖母朝聖地和濟貧仁愛中心。

接著，教宗談到該修會的會祖聖若望良納弟（San Giovanni Leonardi）寫道：“這邀請你們這些聖良納弟的靈性繼承人去關懷和促進接納貧困弱小者的價值，讓我們居住的地方和聖堂能夠成為向世界敞開的門廊，並為我們生活中的多種形式的貧窮給予安慰與援助。”

隨後，教宗指出，童貞聖母總是在教會特別困難的時刻顯示自己。教宗在信函中問道，鑑於目前的情形，“我們怎麼能不領會促進和平的緊迫性，並祈求和平呢？”

友愛生活的榜樣應該“對你們提供牧靈服務的信友具有福音性的吸引力”，因此，教宗督促天主之母聖職會“注視瑪利亞，她是安慰與確定希望的標誌，天主散發母愛的面容和尋求庇護的居所”。

最後，教宗總結道，因此，“我也鼓勵你們逐漸肖似被釘十字架的復活主基督、世人蒙救贖的初果（參閱：格前十五20），並仰望聖母瑪利亞這位基督的門徒和教會的母親，同時在這條道路上致力於會士的全人培育。願你們的使徒工作成為恩寵的管道和喜樂傳播福音的工具”。

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