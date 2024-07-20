聖座新聞室公布教宗訪問比利時和盧森堡的正式行程

教宗方濟各將於9月26日至29日訪問歐洲兩個國家，會見聖職人員、青年和當局：他要在布魯塞爾拜會比利時國王，在歷史悠久的魯汶大學與師生相聚。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各將於今年9月26日至29日在比利時和盧森堡進行牧靈訪問，在為期四天的旅行中舉行多項會晤及活動。聖座新聞室7月19日公布了此行的正式行程。

抵達盧森堡

此行的第一站是盧森堡。教宗將於9月26日週四上午抵達。他的專機預計於當天上午8點05分從羅馬達芬奇機場起飛，經過大約兩個小時的航程後，上午10點降落在盧森堡芬德爾機場，歡迎儀式將在那裡舉行。

教宗將於10點45分在大公府禮節性拜會大公，隨後於11點15分與首相舉行會晤，11點50分在環形市政廳（Cercle Cité）會見當局、公民社會和外交使團，屆時教宗將發表此行的首篇講話。

與天主教團體見面，啟程前往布魯塞爾

教宗的第二篇講話將於下午4點半在盧森堡聖母主教座堂與天主教團體見面時發表。教宗當天就要告別盧森堡，下午5點45分在芬德爾機場參加歡送儀式後，6點15分搭乘專機前往布魯塞爾。晚上7點10分，專機將抵達比利時首都，降落在梅爾斯布魯克空軍基地（Melsbroek Air Base）。歡迎儀式要在那裡舉行。

拜會比利時國王，會見當局，與魯汶大學教授相會

此行的第二天、9月27日週五，教宗首先要於上午9點15分在拉肯城堡（Castle of Laeken）禮節性拜會比利時國王；然後，上午9點45分與首相舉行會晤，10點會見當局和公民社會，預計在這個機會上發表一篇講話。

下午4點半，教宗則要在荷語魯汶天主教大學（Katholieke Universiteit Leuven）與教員們會面，在這個機會上發表一篇講話。該校是歐洲歷史最為悠久的大學，2025年要慶祝創校6百週年紀念。

與聖職人員和青年的約會

9月28日週六上午10點，教宗要在庫克爾貝赫（Koekelberg）聖心大殿會見主教、司鐸、執事、度奉獻生活的男女、修生和牧靈工作者，並向他們發表一篇講話。下午4點半，教宗則要在法語魯汶天主教大學（Université Catholique de Louvain）與學生們見面，發表一篇講話。最後，依循教宗方濟各每次牧靈訪問的慣例，他要私下會見耶穌會士，地點是聖彌額爾公學（Saint Michel College）。

彌撒聖祭

整趟旅行將在彌撒聖祭中劃下句號。9月29日主日上午10點，教宗要在博杜安國王體育場（King Baudouin Stadium）主持彌撒、發表講道，並且帶領在場信眾誦念《三鐘經》。然後，他將於中午12點15分前往梅爾斯布魯克空軍基地，在那裡參加歡送儀式。12點45分，教宗將啟程返回羅馬，他的專機預計於下午2點55分降落在羅馬達芬奇機場。

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