教宗：武器醜聞與奧林匹克兄弟精神背道而馳

教宗方濟各在誦念三鐘經活動後向信友致意時，念及在埃塞俄比亞南部受嚴重山體滑坡事故影響的人民。他還譴責了製造和販賣武器的行為，稱其滋長了“大大小小的戰爭”，國際社會“不應該容忍”這種行為。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於7月28日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經後，特別為埃塞俄比亞南部的人民祈禱。7月23日，那里發生了毀滅性的山體滑坡。教宗念及這個位於“非洲之角”的國家，並關懷所有受自然災害影響的人民。但就在這悲慘的情況下，卻有人仍在從衝突中牟利。

“我保證為埃塞俄比亞南部的一個村莊中因嚴重山體滑坡事故而遇難的人祈禱。我關懷那些遭遇如此苦難的人民和仍在投身救援的人。當世界上有很多的人在遭受災難和饑餓時，卻有人仍然繼續製造和販賣武器、浪費資源，助長大大小小的戰爭。這是國際社會不應容忍的醜聞，這種行為與剛剛開始的奧運會的兄弟精神背道而馳。兄弟姐妹們，我們不能忘記：戰爭是一場挫敗！”

埃塞俄比亞舉國哀悼的三日

從27日開始，埃塞俄比亞將進行為期三天的哀悼。在肯卓沙賈戈茲迪（Kencho Shacha Gozdi）地區，救援人員仍在繼續進行挖掘。事故的倖存者還處於驚恐之中，他們已經在埋葬這個國家有史以來最嚴重的山體滑坡事故的遇難者。截至目前為止，死亡人數約為260人，但預計數量還會增長一倍。埃塞俄比亞首相阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）已於27日抵達距離該國首都阿迪斯阿貝巴（Addis Abeba）480公里的事故發生地，他在墓地中種下了一棵樹。該地政府發言人保證，搜尋工作仍會繼續，約500名流離失所者正在接受緊急援助。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：

http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html