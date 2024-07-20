教宗方濟各：願巴黎奧運會促進尊重與和諧

教宗方濟各致函于爾里克總主教，對7月26日至8月11日在巴黎舉行的奧運會表達極大期望：“成為友愛和諧的絕佳機會，克服分歧和對立，加強國家的團結。”

（梵蒂岡新聞網）奧運會為“克服分歧與對立”、“加強國家的團結”是一個機遇，“消除偏見、在輕視和不信任的地方促進尊重，有敵對的地方促進友誼”。教宗方濟各7月19日致函巴黎總教區于爾里克（Laurent Ulrich）總主教，對7月26日至8月11日在巴黎舉行的奧運會表達了這一極大的期待。

奧林匹克休戰

于爾里克總主教於19日上午在巴黎的瑪達肋納聖堂為開啟奧林匹克休戰舉行了一台彌撒。教宗在信函中表示，體育比賽“就其本身的性質而言，是和平而非戰爭的運載者”。“在世界和平受到嚴重威脅的艱難時期，我熱切希望所有人都遵守這項休戰，期待解決衝突及恢復和諧”。“願天主垂憐我們！”

敞開聖堂、家庭以及心靈的大門

接著，教宗方濟各在信中祈求天主賜予恩典給所有參加體育賽事的運動員或觀眾，給予接待他們的人支持和祝福，“尤其是巴黎的信眾和其他人”。教宗表示：“我知道基督徒團體正在準備敞開他們的聖堂、學校和家庭的大門。最重要的是，他們應敞開心靈之門，透過對所有人無償和慷慨的款待，見證住在他們心中並向他們傳布喜樂的基督。”

克勝分歧及對立

教宗強調，他非常讚賞在這次奧運會中沒有忘記最弱勢人群，“尤其是那些處於非常不穩定情況的人”。教宗希望，舉辦這次運動會能為法國人民提供一種友愛和諧的絕佳機會，使我們能克服分歧和對立，加強國家的團結。

“體育是一種超越疆界、語言、種族、國籍和宗教的普世語言；它能夠團結眾人、鼓勵對話和相互接納；它激勵人類精神的發展；它鼓勵人們超越自我，培養犧牲精神，鼓勵人際關係中的忠誠；它鼓勵人們認識自己的限度和他人的價值。”

民族間的相遇，即使是敵意最深的民族

如果奧運會是真正的“賽事”，就能真正成為“不同民族，即使是敵意最深的民族間相遇的卓越場所”。教宗寫道，看著眾所皆知的奧運會標誌，上面有五個相交的圓環，這代表著“兄弟情誼的精神”，該當成為奧運會和一般體育競賽的特徵。

打破仇恨與偏見

教宗在信函的結尾表示，希望“巴黎奧運會成為一個不可錯過的機會，讓來自世界各地的人相識並彼此欣賞、打破偏見，在輕視和不信任的地方促進尊重，在敵對的地方促進友誼”。

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