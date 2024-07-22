教宗三鐘經：警惕不停做事的危險，世界需要憐憫

教宗7月21日在三鐘經祈禱活動中省思了當天主日福音的內容，提醒信友、社會和教會自身，遠離“不停做事”的危險，而忽略本質。學習休息能夠讓我們對有需要的人和失落的人抱持憐憫之心。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各7月21日在梵蒂岡宗座大樓主持誦念《三鐘經》祈禱活動。念經前，他省思了當天主日福音的內容（谷六30-34）。教宗向聚集在聖伯多祿廣場的信眾提問道：我們是否懂得如何在日常生活中停下來，在每日的喧囂中尋找一點“內在的無人煙之處”？或是我們因著匆忙，對行事的焦慮，而無法花片刻的時間與自己和天主相處呢？教宗講到休息與憐憫，這兩個從字面上看似不相干的詞，但從靈性的角度來看卻緊密相連。

遠離“不停做事”的危險

當天主日的福音記載，宗徒們完成使命歸來，告訴耶穌他們所做的事，耶穌把他們叫到一邊，在一個偏僻的地方，讓他們休息。但當祂看到人群在等他時，“就對他們動了憐憫的心並開始教導”他們。

教宗解釋，耶穌擔心宗徒們的疲倦，表達對他們的擔心。或許祂察覺到了我們的生活和我們的使徒工作的一種危險。例如，我們滿腔熱血地執行使命和工作，以及託付給我們的角色和任務，因此不停做事，深受其害。這是一個壞的情形：太過於擔心該做的事和其結果，如此，我們就會變得焦躁不安，因而丟掉了本質，就會陷於耗盡精力、身心疲憊的危險。教宗提醒道：“對我們的生活、對我們常被匆忙束縛的社會、以及對教會和牧靈服務來說，這都是一個重要的告誡。”

接著，教宗指出，不停做事的情況也必然影響家庭，“比如，父親為了謀生、為了工作，不得不缺席，必須犧牲家庭時間”。當孩子們仍在睡覺時，爸爸媽媽一大早就出門了；他們很晚返回家時，孩子們已經上床睡覺了。教宗說：“這是一種社會不公義！讓我們好好想想，我們能做些什麼來幫助那些被迫過這種生活的人們。”

為了憐憫有需要的人，應當學習休息

隨後，教宗強調，休息並不是也不應該變成一種逃避世界的形式，而是與天主同在，是“在聖神內的休息”，因為只有這樣，我們才會對有需要的人和失落的人有關注的眼睛並充滿憐憫之心，才能真正有空為他人服務。

最後，教宗勉勵道：“事實上，只有當我們的心不被做事的焦慮所消耗，只有當我們懂得如何停下來，在朝拜的寧靜中領受天主的恩寵時，我們才有可能擁有憐憫的目光並了解他人的需求。”

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