教宗方濟各：承認年長者的角色，我們就會蒙受許多恩典

第四屆祖父母和年長者日前夕，教宗方濟各在X帳號@Pontifex上發文，邀請人們關心進入暮年的人，重新發現他們在“家庭、社會和教會中”作出的寶貴貢獻。

（梵蒂岡新聞網）在7月28日舉行的第四屆祖父母和年長者日前夕，教宗方濟各在他的X帳號@Pontifex上發文，勉勵人們關心那些進入暮年的人。教宗寫道：“承認他們在家庭、社會和教會中不可取代的角色，我們也會蒙受許多恩典、許多恩寵及許多祝福。”

祖父母和年長者日由教宗方濟各設立於2021年，每年7月份的第四個主日舉行，臨近7月26日聖若亞敬和聖婦亞納的瞻禮。今年的主題為“在我年老時，求祢不要拋棄我”（《聖詠》第71篇9節），意在強調孤獨是許多年長者生活中的苦澀伴侶，他們常是丟棄文化的犧牲品。

教宗在本屆祖父母和年長者日文告中告誡人們，“不可讓家中的祖父母和年長者缺少我們的溫柔”。藉此機會，聖座聖赦院為“本著真正懺悔和愛德精神”在世界各地“參與各項禮儀的人”頒布全大赦，所需條件仍然是辦告解聖事、參與感恩祭及按照教宗的意向祈禱。

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