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教宗三鐘經：天主將每人力所能及的微薄奉獻轉變成救恩的器皿

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中談論了五餅二魚的奇蹟。他闡明，當我們承認自己有些好東西可以付出，並將它獻出去，即使與所需相比遠遠不夠，天主也會予以悅納並「臨在於我們中間」。在感恩祭中也是如此，尤其是我們在領受「基督的聖體聖血時，上主將眾人奉獻的果實轉變成賜給所有人的食糧」。

（梵蒂岡新聞網）奉獻、祝謝、分享：耶穌不僅在增餅奇蹟（參閱：若六1-15）中做了這三個動作，也在最後晚餐中加以重複，在今天的「感恩慶典中我們也這樣做」。教宗方濟各7月28日主日在三鐘經祈禱活動中談論了這每一個動作，從主日福音出發，首先闡述奉獻的意涵。

「我們藉著這個舉動，承認自己有些好東西可以付出，說出我們的『是』，即使我們所擁有的遠遠比不上所需的。在彌撒中，每當司鐸在祭台上奉獻餅酒時，強調的就是這一點，每個人獻出自己、自己的生命。」

這一切相對於「世人龐大的需求，會顯得微不足道，恰如五餅二魚相對於成千上萬人」。但是天主藉著五個餅和兩條魚行了「最大的奇蹟，祂臨在於我們中間，為了拯救世界」。

向天主謝恩

其次，謝恩意味著「懷著謙遜而喜樂的心」承認自己所擁有的一切都是天主的賞賜，將祂先賜給我們的全部奉上，再加上自己力所能及的一切。

「我們每個人都能再多獻出點什麼。我能獻給上主什麼呢？有什麼小東西可以付出？微薄的愛。我可以說：上主，我愛祢。但是，我們這些可憐人，我們的愛是如此的渺小，可是我將它獻給上主，上主會予以悅納。」

聖體聖事：在愛德內增進團結

第三個舉動是分享，在感恩祭中即為「領聖體」，也就是「當我們一起走向祭台，領受基督的聖體聖血：上主就將眾人奉獻的果實轉變成賜給所有人的食糧」。

「領聖體是美妙至極的一刻，教導我們活出每個愛的舉動，視之為恩寵的禮物，為付出和領受的人都是如此。」

教宗最後邀請每個人省思自己「因著天主的聖寵」所能「為弟兄姊妹」做出的獨特貢獻，反省自己是否向上主謝恩，是否「與他人分享」，而且視之為「相遇和互相充實的時刻」。為此，我們懇請聖母瑪利亞「助佑我們懷著信德參與每一台感恩祭，承認並品嚐每天賴天主恩寵而得到的『奇蹟』」。

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2024 July 29, 10:37

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。