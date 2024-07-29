教宗三鐘經：天主將每人力所能及的微薄奉獻轉變成救恩的器皿

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中談論了五餅二魚的奇蹟。他闡明，當我們承認自己有些好東西可以付出，並將它獻出去，即使與所需相比遠遠不夠，天主也會予以悅納並「臨在於我們中間」。在感恩祭中也是如此，尤其是我們在領受「基督的聖體聖血時，上主將眾人奉獻的果實轉變成賜給所有人的食糧」。

（梵蒂岡新聞網）奉獻、祝謝、分享：耶穌不僅在增餅奇蹟（參閱：若六1-15）中做了這三個動作，也在最後晚餐中加以重複，在今天的「感恩慶典中我們也這樣做」。教宗方濟各7月28日主日在三鐘經祈禱活動中談論了這每一個動作，從主日福音出發，首先闡述奉獻的意涵。

「我們藉著這個舉動，承認自己有些好東西可以付出，說出我們的『是』，即使我們所擁有的遠遠比不上所需的。在彌撒中，每當司鐸在祭台上奉獻餅酒時，強調的就是這一點，每個人獻出自己、自己的生命。」

這一切相對於「世人龐大的需求，會顯得微不足道，恰如五餅二魚相對於成千上萬人」。但是天主藉著五個餅和兩條魚行了「最大的奇蹟，祂臨在於我們中間，為了拯救世界」。

向天主謝恩

其次，謝恩意味著「懷著謙遜而喜樂的心」承認自己所擁有的一切都是天主的賞賜，將祂先賜給我們的全部奉上，再加上自己力所能及的一切。

「我們每個人都能再多獻出點什麼。我能獻給上主什麼呢？有什麼小東西可以付出？微薄的愛。我可以說：上主，我愛祢。但是，我們這些可憐人，我們的愛是如此的渺小，可是我將它獻給上主，上主會予以悅納。」

聖體聖事：在愛德內增進團結

第三個舉動是分享，在感恩祭中即為「領聖體」，也就是「當我們一起走向祭台，領受基督的聖體聖血：上主就將眾人奉獻的果實轉變成賜給所有人的食糧」。

「領聖體是美妙至極的一刻，教導我們活出每個愛的舉動，視之為恩寵的禮物，為付出和領受的人都是如此。」

教宗最後邀請每個人省思自己「因著天主的聖寵」所能「為弟兄姊妹」做出的獨特貢獻，反省自己是否向上主謝恩，是否「與他人分享」，而且視之為「相遇和互相充實的時刻」。為此，我們懇請聖母瑪利亞「助佑我們懷著信德參與每一台感恩祭，承認並品嚐每天賴天主恩寵而得到的『奇蹟』」。

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