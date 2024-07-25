教宗任命布雷夏·莫拉女士為金融信息監管局委員會成員

教宗指定布雷夏·莫拉女士接替夏羅內女士，成為梵蒂岡金融信息監管局委員會成員。

（梵蒂岡新聞網）布雷夏·莫拉（Concetta Brescia Morra）女士獲教宗方濟各任命為金融信息監管局委員會成員，接替夏羅內（Antonella Sciarrone Alibrandi）女士。後者被任命為意大利憲法法院的法官。

布雷夏·莫拉女士現職為羅馬第三大學經濟法教授，她教的科目是銀行及金融市場法和歐盟金融法。同時，她也是該大學關於歐洲銀行及金融法的跨學系研究中心主任。

這位新的委員會成員最初在意大利國家銀行任職，然後進入學術界，投身於科學研究，在許多重要的全國和國際期刊上發表論文。她也是「銀行法規」手冊的作者，以及「社會期刊」的主編。

布雷夏·莫拉教授在多個國際組織擔任過重要職務。她是歐洲議會銀行處理機制方面的顧問，也曾是歐洲銀行管理局（EBA）的銀行利益關係人小組成員。此外，她曾先後擔任歐洲中央銀行內部行政審查機構（ABoR）的副主席和主席，任務是在銀行監管方面評估歐洲央行決策的合法性。

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