教宗接見輔祭員：與耶穌在一起親近那些受苦和卑微的人

教宗方濟各在聖伯多祿廣場接見了來自歐洲各國的七萬名輔祭員，他們來到羅馬參加由國際輔祭員聯合會（Cim）組織的第十三屆朝聖活動。在與這些青少年的晚禱中教宗強調，唯有通過基督，祂在聖體聖事中“精神上和肉體上與我們同在”，我們才能像祂一樣去愛，“與哭泣的人一同哭泣，與歡喜的人一同歡喜，不帶評判”。年輕人在信友禱文中為世界和平祈禱。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡廣場上的景象讓教宗方濟各感動，他看著被男女青少年填滿的貝尼尼半圓形廣場，不禁感嘆道：“聖伯多祿廣場總是那麼美，但有了你們，它變得更美了！謝謝你們！謝謝你們來到羅馬。”

教宗方濟各7月30日接見了來自歐洲20個不同國家的七萬名輔祭員。他們穿著各色T恤、舉著橫幅、旗幟、戴著頭巾和帽子，用傘遮擋七月的炎熱，在日落時分將聖伯多祿大殿前的廣場裝點得五彩繽紛。他們來羅馬參加國際輔祭員聯合會（Cim）組織的第十三屆朝聖活動，今年的主題是“與你在一起”。

霍勒利希樞機的致辭

國際輔祭員聯合會主席霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機向教宗方濟各致辭，解釋了輔祭員朝聖口號的意義：“首先是指向基督。因為正是在祭台服務中我們特別接近祂。‘與你在一起'也意味著彼此更加親近，通過與基督的特殊紐帶，在輔祭員之間誕生了真正的友誼”。霍勒利希樞機的致辭結束後，晚禱開始。一些輔祭員將乳香顆粒放入一個大香爐中。香脂開始釋放香氣，大香爐開始搖擺，彷彿重復了輔祭員在禮儀慶典中多次進行的動作。

在聖體聖事中耶穌與我們同在

在宣讀了福音之後，教宗方濟各向年輕人講話。他強調了輔祭員在禮儀中的“服務經驗”，其中“‘與你在一起’的主角是天主”，並提醒大家“耶穌說過：‘哪裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。’”。這一切在彌撒中達到頂峰，在那裡，“‘與你在一起’成為真實的臨在，天主具體地臨在於基督的聖體聖血中”。這是一個司鐸每天在他手中看到的奧跡。“當你們在祭台服務時，你們也看到了這一點。”

教宗對輔祭員們說：“當我們領受聖體聖事時，我們可以體驗到耶穌在精神上和肉體上‘與我們在一起’。祂對你說：‘我與你在一起’，但不是用言語，而是在愛的行為中，即聖體聖事中。”

像基督一樣去愛，以新的方式與他人相處

在聖體聖事中，因為耶穌“與我們同在，我們也可以真正與祂同在”。對教宗方濟各而言，這是“關鍵點”。“這是我們可以給予他人的‘與你在一起’。這樣我們就可以實現耶穌的教導：‘你們要彼此相愛，如同我愛了你們一樣。’”

因此，當我們在心中和體內保存天主的這個奧秘時，我們就有能力以新的方式與他人相處。教宗說：“你要感謝耶穌，永遠只感謝祂，你也可以對身邊的人說‘我與你在一起’，但不是用言語，而是用行動，用心，用具體的親近——不要忘記具體的親近——與哭泣的人一同哭泣，與歡喜的人一同歡喜，不帶評判，不帶偏見，不封閉，不排斥。”

活動結束時，教宗方濟各給予降福，然後在輪椅的幫助下，與幾位青少年交流。有些人送給他禮物，有些人請求祝福、題詞或簽名。

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