教宗：不要慣於拋棄老人，讓代際聯盟成長

教宗方濟各在誦念三鐘經活動後，回顧了當天普世教會慶祝的世界祖父母及長者日，他邀請社會對抗年長者經受孤獨的“悲劇現實”，因為“未來取決於我們如何共同生活”。

（梵蒂岡新聞網）我們不要對拋棄老人習以為常，應通過代際間的聯盟來對抗這一現實。教宗方濟各於7月28日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經後，提及當天普世教會慶祝的世界祖父母及長者日，今年的節日主題是“在我年老時，請不要拋棄我”，它關乎一個影響當今社會的悲劇現象，教宗也指出，這會使人類的未來置於危機之中。

“老人被遺棄實際上是一個悲劇的現實，我們不能對此習以為常。對於他們中的很多人而言，尤其在炎炎夏日，孤獨會有可能成為他們難以承受的負擔。今天的節日呼籲我們傾聽老年人的聲音，他們說著‘請不要拋棄我！’，我們應該回答道‘我不會拋棄你的！’。讓我們加強祖孫輩間、青年和長者間的聯盟。讓我們對老年人的孤獨說‘不’！我們的未來很大程度取決於祖孫們如何學會共同生活。我們不能忘記老人！為所有的祖父母獻上我們的掌聲！”

教宗的訊息

教宗在今年發表的世界祖父母及長者日的文告中，譴責了個人主義思維的傳播，称其會使老年人被邊緣化，他們常常被視為社會的累贅和過高的成本。教宗隨後展示了讓祖父母和老年人感受到家庭溫情的重要價值，以回應丟棄和遺棄文化。教宗還譴責了“代際間的對立”，這是“是衝突文化的毒果和騙局”，他邀請眾人重新找回“兄弟情誼的樂趣”，正如《聖經》所教導的那樣，“獨居不能成為唯一的選擇！”

每日踐行福音

教宗在向信友致意的最後，還不忘提到在羅馬慶祝的加爾默羅山聖母瞻禮。“今晚在臺伯河將會舉行水上的聖母遊行”，教宗最後總結道，這是一個向聖母瑪利亞學習如何在每日的生活中踐行福音的機會！”

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