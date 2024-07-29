國際輔祭員羅馬朝聖活動：基督與福音的特別見證人

第13屆國際輔祭員朝聖活動於7月29日至8月3日在羅馬舉行。來自15個國家的5萬多名男女輔祭員將於30日下午在聖伯多祿廣場晉見教宗方濟各。

（梵蒂岡新聞網）「你不要害怕，因為我與你在一起」：這句選自《依撒意亞先知書》的話（四十一10），啟發了第13屆國際輔祭員朝聖活動的格言。本屆朝聖活動於7月29日至8月3日在羅馬舉行，「與你在一起」的口號要陪伴約5萬名齊聚在永城羅馬的男女輔祭員度過這一週。

國際輔祭員聯合會（CIM）主席霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機在一封邀請信中向輔祭員們表示，在前往伯多祿之墓朝聖期間，「我們渴望體驗到我們是個團結的教會、年輕的教會、有活力的教會，你們以輔祭員的身份在其中扮演關鍵角色，因為你們在各自的堂區和教區內是耶穌基督和福音喜訊的特別見證人」。「教會需要這個見證。」

來自15個國家的輔祭員

這朝聖活動的參與人數眾多，他們分別來自奧地利、匈牙利、比利時、瑞士、克羅地亞、斯洛伐克、法國、立陶宛、盧森堡、葡萄牙、捷克、羅馬尼亞和塞爾維亞，還有些輔祭員來自遭受戰爭折磨兩年多的烏克蘭。人數最多的團體來自德國，約有3.5萬人參加。

所有參與活動的輔祭員將於7月30日下午在聖伯多祿廣場晉見教宗方濟各。

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