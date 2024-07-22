教宗：戰爭是一場挫敗，請為奧運會休戰

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動後，再度為和平呼籲，尤其考慮到巴黎奧運會召開在即，他期許運動員們成為和平的使者和包容性社會的標誌。教宗還為飽受戰爭折磨的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、緬甸，以及其它陷入衝突之中的國家祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於7月21日主日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念三鐘經後，再度為和平發聲。教宗展望了即將於下周召開的巴黎奧運會，以及緊隨其後的殘奧會，他沒有忘記世界的現狀，更沒有忘記那些仍在遭受戰爭摧殘的地區。

運動員應成為和平的使者

第三十三屆夏季奧林匹克運動會於7月26日至8月11日在法國首都巴黎舉辦，屆時將有來自205個國家和地區代表團的11475名運動員齊聚浪漫之都，俄羅斯和白俄羅斯運動員作為中立者參賽。2020年東京奧運會由於疫情延期一年召開，而此次是疫情後的首屆奧運會。國際奧林匹克委員會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）特別為奧運會難民代表團感到驕傲。對於這場萬眾期待的世界盛會，教宗燃起了新的希望：

“體育有著巨大的社會力量，足以和平地凝聚不同文化的人民。我期許這件盛事能成為我們共建包容性世界的標誌，也希望運動員們用他們體育的見證成為和平的使者和青年的楷模。值得一提的是，根據古老的傳統，奧運會應是實現休戰的契機，並展現出對和平的真切意願。”

戰爭是一場挫敗

教宗籲請眾人不要忘記“飽受摧殘的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、緬甸，以及其它許多處於戰爭之中的國家”。

“我們不能忘記，千萬不能忘記，戰爭是一場挫敗！”

在烏克蘭，俄羅斯軍隊連夜用五枚導彈和大約四十架無人機發動了大規模攻擊，但基輔的防禦很大程度上擊退了莫斯科的空中攻勢。在中東地區，戰火已經蔓延至黎巴嫩和也門。在緬甸，內戰的加劇導致針對學校的破壞性襲擊激增。

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