維泰博聖女羅撒瞻禮慶典：塔轎遊行揉合信仰與傳統

維泰博聖女羅撒瞻禮前夕，意大利拉齊奧行政區維泰博為其主保舉行慶祝活動，即聖女羅撒塔轎遊行。此活動是聯合國教科文組織所承認的非物質人類文化遺產，揉合信仰、歷史與城市的認同感。

（梵蒂岡新聞網）維泰博聖女羅撒塔轎遊行「是個讓信仰與百姓相結合的傳統，應當到現場親身體驗」。該城市新聞辦公室主任帕洛塔（Cristina Pallotta）女士以這句話描述了他們每年主保瞻禮前夕舉行的這項活動。它融合了宗教情愫、歷史記憶和集體參與，是聯合國教科文組織所承認的非物質人類文化遺產。

始於1258年

這項傳統始於13世紀。帕洛塔女士解釋道，「這一切從1258年開始。那一年的9月4日，原本葬在波焦聖母堂的聖女羅撒遺體要遷移到現今的聖女羅撒隱修院，亞歷山大四世教宗和四名樞機也在場」。一個從未間斷過的記憶遂由此展開。

當地團體每年重複這個儀式，直到1600年左右，抬轎的概念首次成形，也就是轎夫們抬起聖女態像遊行。在塔轎出現以前，遊行時只用了聖女畫像和華蓋，同樣是紀念1258年9月4日遷移聖女遺體的事跡。自從改為塔轎開始，此遊行變得愈加盛大，甚至成了今天眾人熟知的：一座高聳入天的塔，裡面有聖女羅撒的態像。

聖女羅撒：本身就是奇跡的少女

聖女羅撒很年輕就蒙主恩召，年僅18歲，但她充滿靈性和人性的事跡深深打動她同時代的人。帕洛塔女士表示，「她生前在聖達彌盎加辣隱修院外敲門，卻不得其門而入。當時，她對隱修女們說：我活著的時候，妳們不要我，但是我死後，妳們必定會樂於接待我。事就這樣發生了」。

如今，聖女羅撒的遺體保留在透明棺木內，前來敬禮的朝聖者絡繹不絕。帕洛塔女士進一步闡明，「每天有成千上萬的人向她致敬，不只是維泰博本地人，也有從世界各地而來的信友。她的身軀瘦小、單薄，卻讓人想到無盡的愛、信仰和虔敬之心」。

聖女羅撒的生命本身就是一個奇跡：「她天生少了胸骨。這種情況根本活不了幾年，但她活到了18歲，多個奇跡藉由她而發生，至今依然為人津津樂道。」

《誕辰》塔轎

聖女羅撒塔轎每隔五年就要更換。目前使用的這座塔轎名稱是《誕辰》（Dies Natalis），意指聖女從塵世進入天國的新生。

帕洛塔女士指出，這是《誕辰》塔轎第二年上場，它高達30米、重達5公噸，需要113名聖女羅撒的轎夫才抬得動。在遊行過程中，每一段路途的轎夫人數各不相同：「塔轎穿越市中心最狹窄的道路時，有些轎夫無法保持隊形。因此，留在塔轎底下的人要承擔多的重量。」

遊行活動從聖女主保瞻禮前夕、9月3日晚上9點開始。帕洛塔女士講述說，「路上燈都關了，只剩下塔轎光亮奪目。它有如一座光明的鐘塔，在聖女生活過的街道上由轎夫們抬著前行」。

聖女羅撒的轎夫

這遊行如果沒有轎夫，就不可能實現。因此，當地組成了聖女羅撒的轎夫班子。帕洛塔女士表示，轎班班長發號施令，高架塔下方每個人都有明確的角色，他們只聽班長的指揮。而且，有些轎夫還拿繩子和竿子，他們尤其在最後一段路程加入進來。

帕洛塔女士總結道：「遊行路途總長約一公里，但是最後一段是上坡路，而且必須跑著上去。這是令人興奮得屏息凝氣的時刻，不僅為轎夫而言，對觀眾也是如此。」

